İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!
İnternet ortamında pek çok veri sızıntısı yaşanıyor olsa da yeni bir veri sızıntısının büyüklüğü daha öncekilere benzemeyecek türden. İşte detaylar!
Siber güvenlik araştırmacıları, kişisel bilgilerinizin birçok farklı platform tarafından sızdırılmış olabileceği uyarısında bulundu. Araştırmacıların şimdiye kadarki en büyük veri sızıntısı olduğuna inandıkları olayda 26 milyardan fazla kişisel kayıt açığa çıktı.
Twitter, Dropbox ve Linkedin dâhil olmak üzere çeşitli sitelerden hassas bilgiler güvenli olmayan bir sayfada keşfedildi. Durumu fark eden araştırmacılar bu ihlalin son derece tehlikeli olduğunu ve bir siber suç tsunamisine yol açabileceğini iddia ediyor.
SecurityDiscovery.com'un sahibi Bob Dyachenko ve Cybernews'ten araştırmacılar veri ihlalini güvenli olmayan bir web örneğinde keşfetti. Büyük olasılıkla bu büyük ihlalin sahibi hiçbir zaman bulunamayacak ancak araştırmacılar bunun kötü niyetli bir hacker veya bu şirketlerle bağlantısı olan bir çalışan tarafından kaynaklandığını düşünüyor.
En Çok Veri Sızıntısı Gerçekleşen Siteler
|Marka Adı
|Sızdırılan Kullanıcı Verisi
|Tencent
|1.5 Milyar
|504 Milyon
|MySpace
|360 Milyon
|X
|281 Milyon
|Wattpad
|271 Milyon
|NetEase
|261 Milyon
|Deezer
|258 Milyon
|251 Milyon
|AdultFriendFinder
|220 Milyon
|Zynga
|217 Milyon
|Luxottica
|206 Milyon
|Evite
|179 Milyon
|Zing
|164 Milyon
|Adobe
|153 Milyon
|MyFittnessPal
|151 Milyon
|Canva
|143 Milyon
|JD.com
|142 Milyon
|Badoo
|127 Milyon
|VK
|101 Milyon
|Youku
|100 Milyon
Veriler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, bu verilerin yeni bir ihlalden kaynaklanmadığını, aslında daha önceki ihlallerin bir toplamı olduğunu göstermekte.
Araştırmacılar ayrıca 12 terabaytlık kayıttan bazılarını kontrol ettiklerini ve verilerin gerçek olduğunu belirtiyor. Sızıntıda ayrıca ABD, Brezilya, Almanya, Filipinler, Türkiye ve diğer ülkelerden çeşitli devlet kurumlarına ait kayıtlar da yer alıyor.
Araştırmacılar ve veri uzmanları, bu sitelerde daha önce üyeliği bulunan kullanıcıların en kısa zamanda mevcut şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında iki adımda doğrulamayı açmalarını öneriyor.
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