  • Tamindir
  • haber
  • İnternet
  • İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!

İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!

İnternet ortamında pek çok veri sızıntısı yaşanıyor olsa da yeni bir veri sızıntısının büyüklüğü daha öncekilere benzemeyecek türden. İşte detaylar!

İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Siber güvenlik araştırmacıları, kişisel bilgilerinizin birçok farklı platform tarafından sızdırılmış olabileceği uyarısında bulundu. Araştırmacıların şimdiye kadarki en büyük veri sızıntısı olduğuna inandıkları olayda 26 milyardan fazla kişisel kayıt açığa çıktı.

Twitter, Dropbox ve Linkedin dâhil olmak üzere çeşitli sitelerden hassas bilgiler güvenli olmayan bir sayfada keşfedildi. Durumu fark eden araştırmacılar bu ihlalin son derece tehlikeli olduğunu ve bir siber suç tsunamisine yol açabileceğini iddia ediyor.

SecurityDiscovery.com'un sahibi Bob Dyachenko ve Cybernews'ten araştırmacılar veri ihlalini güvenli olmayan bir web örneğinde keşfetti. Büyük olasılıkla bu büyük ihlalin sahibi hiçbir zaman bulunamayacak ancak araştırmacılar bunun kötü niyetli bir hacker veya bu şirketlerle bağlantısı olan bir çalışan tarafından kaynaklandığını düşünüyor.

İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!

En Çok Veri Sızıntısı Gerçekleşen Siteler

Marka Adı Sızdırılan Kullanıcı Verisi
Tencent 1.5 Milyar
Weibo 504 Milyon
MySpace 360 Milyon
X 281 Milyon
Wattpad 271 Milyon
NetEase 261 Milyon
Deezer 258 Milyon
LinkedIn 251 Milyon
AdultFriendFinder 220 Milyon
Zynga 217 Milyon
Luxottica 206 Milyon
Evite 179 Milyon
Zing 164 Milyon
Adobe 153 Milyon
MyFittnessPal 151 Milyon
Canva 143 Milyon
JD.com 142 Milyon
Badoo 127 Milyon
VK 101 Milyon
Youku 100 Milyon

Veriler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, bu verilerin yeni bir ihlalden kaynaklanmadığını, aslında daha önceki ihlallerin bir toplamı olduğunu göstermekte.

Araştırmacılar ayrıca 12 terabaytlık kayıttan bazılarını kontrol ettiklerini ve verilerin gerçek olduğunu belirtiyor. Sızıntıda ayrıca ABD, Brezilya, Almanya, Filipinler, Türkiye ve diğer ülkelerden çeşitli devlet kurumlarına ait kayıtlar da yer alıyor.

Araştırmacılar ve veri uzmanları, bu sitelerde daha önce üyeliği bulunan kullanıcıların en kısa zamanda mevcut şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında iki adımda doğrulamayı açmalarını öneriyor.

Google Hesapları Tehlikede Olabilir: Hackerlar Yeni Bir Yöntem Keşfetti!
İNTERNET

Google Hesapları Tehlikede Olabilir: Hackerlar Yeni Bir Yöntem Keşfetti!

Güvenlik araştırmacıları, siber suçluların insanların Google hesaplarına şifrelerine ihtiyaç duymadan erişebilmelerini sağlayan yeni bir yöntemi ortaya çıkardı.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER