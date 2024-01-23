İnternet Ortamının En Büyük Veri Sızıntılarından Biri Gerçekleşti: 26 Milyar Kullanıcı Verisi Sızdı!

Siber güvenlik araştırmacıları, kişisel bilgilerinizin birçok farklı platform tarafından sızdırılmış olabileceği uyarısında bulundu. Araştırmacıların şimdiye kadarki en büyük veri sızıntısı olduğuna inandıkları olayda 26 milyardan fazla kişisel kayıt açığa çıktı.

Twitter, Dropbox ve Linkedin dâhil olmak üzere çeşitli sitelerden hassas bilgiler güvenli olmayan bir sayfada keşfedildi. Durumu fark eden araştırmacılar bu ihlalin son derece tehlikeli olduğunu ve bir siber suç tsunamisine yol açabileceğini iddia ediyor.

SecurityDiscovery.com'un sahibi Bob Dyachenko ve Cybernews'ten araştırmacılar veri ihlalini güvenli olmayan bir web örneğinde keşfetti. Büyük olasılıkla bu büyük ihlalin sahibi hiçbir zaman bulunamayacak ancak araştırmacılar bunun kötü niyetli bir hacker veya bu şirketlerle bağlantısı olan bir çalışan tarafından kaynaklandığını düşünüyor.

En Çok Veri Sızıntısı Gerçekleşen Siteler

Marka Adı Sızdırılan Kullanıcı Verisi Tencent 1.5 Milyar Weibo 504 Milyon MySpace 360 Milyon X 281 Milyon Wattpad 271 Milyon NetEase 261 Milyon Deezer 258 Milyon LinkedIn 251 Milyon AdultFriendFinder 220 Milyon Zynga 217 Milyon Luxottica 206 Milyon Evite 179 Milyon Zing 164 Milyon Adobe 153 Milyon MyFittnessPal 151 Milyon Canva 143 Milyon JD.com 142 Milyon Badoo 127 Milyon VK 101 Milyon Youku 100 Milyon

Veriler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, bu verilerin yeni bir ihlalden kaynaklanmadığını, aslında daha önceki ihlallerin bir toplamı olduğunu göstermekte.

Araştırmacılar ayrıca 12 terabaytlık kayıttan bazılarını kontrol ettiklerini ve verilerin gerçek olduğunu belirtiyor. Sızıntıda ayrıca ABD, Brezilya, Almanya, Filipinler, Türkiye ve diğer ülkelerden çeşitli devlet kurumlarına ait kayıtlar da yer alıyor.

Araştırmacılar ve veri uzmanları, bu sitelerde daha önce üyeliği bulunan kullanıcıların en kısa zamanda mevcut şifrelerini değiştirmelerini ve hesaplarında iki adımda doğrulamayı açmalarını öneriyor.

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