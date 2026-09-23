16 GB RAM'li OnePlus 16 AnTuTu Testinde! İşlemcisi Netleşti

OnePlus 16 AnTuTu testinde ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi modeli, performans testinde yüksek puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus 16 AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

OnePlus 16, AnTuTu testinde toplamda 5 milyon 384 bin 433 puana ulaştı. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 458 bin 283 puan, GPU kategorisinde ise 2 milyon 10 bin 584 puan aldı. Bu puanlar, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini gösteriyor.

Yeni amiral gemisi modeli, MEM kategorisinde 766 bin 362 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. UX kategorisinde alınan 1 milyon 149 bin 204 puan ise arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 16 GB'ın yanı sıra 12 GB, depolama tarafında ise 1 TB'ın yanı sıra 256 GB ve 512 GB seçenekleri de bulunacak. Bu arada telefonun renk seçenekleri arasında siyah, turuncu ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği yer alacak.

OnePlus 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telfeon gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışacak. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut.

Fikir vermesi açsıından bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda söz konusu oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının Ekim ayının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus 16'nın hem AnTuTu testinin sonuçları hem de işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağrı işlerin bile rahatça yapılabileceğini söyleyebilirim.