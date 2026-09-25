Tır Sürme Oyunu Euro Truck Simulator 2 Yüzde 75 İndirime Girdi

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Simülasyon türünü seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) indirime girdi. Böylece popüler tır sürme oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, ETS 2 kaç TL'ye satılıyor?

Euro Truck Simulator 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Euro Truck Simulator 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi tır sürme oyunları arasında yer alan ETS 2'nin standart sürümü 10.09 dolar (494 TL) yerine 2.52 dolar (123 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 1 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Euro Truck Simulator 2 Fragmanı

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. SCS Software tarafından geliştirilen yapımda tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz. Yükü belirlenen noktaya zamanında ve mümkün olduğunca hasarsız ulaştırmamız gerekiyor.

Oyunda ayrıca nakliye şirketi kurup yönetebiliyoruz. Kazandığımız parayla kendi tırımızı satın alabiliyor, daha sonra şirketi büyüterek yeni şoförler işe alabiliyoruz. Sürüş esnasında trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Kırmızı ışıkta geçmek ve başka araçlara çarpmak para kaybetmemize neden oluyor.

Oyunda ayrıca yakıt almak, gerektiğinde dinlenmek ve uzun yolculuklarda dikaktli araç kullanmak oldukça önemli. Bunların yanı sıra tırı detaylı şekilde kişiselleştirme imkânına da sahibiz. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun 79 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" şeklinde.

Euro Truck Simulator 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 460 / Intel HD 630 (2GB VRAM)

Euro Truck Simulator 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Euro Truck Simulator 2 Kaç GB?

Euro Truck Simulator 2'nin yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.