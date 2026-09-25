Savaş Oyunu Squad Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında savaş oyunu Squad'ı kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunu belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Squad Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Squad kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 28 Eylül 2026 saat 10.00'da sona erecek. Bu oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 65 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Minimum sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3600 gerekiyor.

Squad Fragmanı

Squad Nasıl Bir Oyun?

Squad, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor. Düşmanları uzaktan fark etmek zor olabiliyor ve nereden ateş geldiğini anlamak bazen zaman alabiliyor. Oyunda takım arkadaşımızla iletişim hâlinde olmamız gerekiyor.

Oyunda büyük haritalarda iki takım karşı karşıya geliyor. Takımlar kendi içinde küçük ekiplere ayrılıyor ve her oyuncunun farklı bir görevi olabiliyor. Offworld tarafından geliştirilen yapımda tank dahil olmak üzere çeşitli araçlar yer alıyor. Çevrim içi tabanlı oyun 2020 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki en so nincelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Squad'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Squad'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-12400 ya da AMD Ryzen 5600'e ihtiyaç duyuluyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.