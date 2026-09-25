OPPO'nun 8.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 144Hz AMOLED Ekranı Var

OPPO yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. K14 Plus isimli telefonun tanıtım tarihi ve bazı özellikleri belli oldu. Telefon yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO K14 Plus'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.77 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 3.600 nit

İşlemci: Dimensity 7360 Max

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K sertifikası

OPPO K14 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3.600 nit parlaklık sunacak. Bu yüksek parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile görülebilmesini sağlıyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO K14 Plus'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 7360 Max işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm ve daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

OPPO K14 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO K14 Plus'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada OPPO K13'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

OPPO K14 Plus Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K14 Plus, 29 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefon beyaz ve turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO K13, 2025 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO K14 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K14 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K14 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO K14 Plus'ın batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.