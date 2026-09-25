vivo 8.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

vivo, Y600i'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo Y600i'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,87 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1592 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.300 nit

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.05)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo Y600i'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,87 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1592 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

vivo Y600i'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 33 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo Y600i'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Bu arada vivo Y500i'de 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo Y600i'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu 8000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y500i'de 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

vivo Y600i Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y600i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de şu anda vivo Y31, vivo Y29, X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y600i'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo Y600i'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen vivo Y600i'nin 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 595 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

vivo Y600i'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada 120Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.