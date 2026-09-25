vivo S2 FE'nin Özellikleri Ortaya Çıktı! 10.000 mAh Batarya ve Dahası

vivo, S2 FE isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre Android telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada cihazda MediaTekt tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo S2 FE'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 7300e

Batarya: 10.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

vivo S2 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

vivo S2 FE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 7300e işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdke ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Orta segmentte konumlanan işlemci daha önce Realme 13+, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 70 Turbo dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada vivo S2'de Dimensity 7360 Turbo işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

vivo S2 FE'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo S2 FE, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo S2'de 7.050 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo S2 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S2 FE'nin 2026 yılının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, yüksek ekran parlaklığı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo S2, 2026 yılının Ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo S2 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y31, vivo Y29 ve X300 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda S2 FE'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. S2 FE'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo S2 FE'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada AMOLED ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli çünkü bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip.