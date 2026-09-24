Oyun Telefonu RedMagic 12 Pro+'ın İşlemcisi Belli Oldu

RedMagic 12 Pro+'ın işlemcisi belli oldu. Peki, RedMagic'in yeni oyun telefonu neler sunacak? İşte Android telefona dair merak edilen ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • RedMagic 12 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak.
  • Amiral gemisi sınıfında yer alan sekiz çekirdekli bu işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci ssayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.
  • RedMagic 12 Pro+'ın 2026 yılının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Yeni oyun telefonu RedMagic 12 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde telefon mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

RedMagic 12 Pro+'ta Hangi İşlemci Bulunacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 12 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan sekiz çekirdekli bu işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada RedMagic 11 Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

RedMagic 12 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 12 Pro+'ın 2026 yılının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic 11 Pro+, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

RedMagic 12 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

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Editörün Yorumu

RedMagic 12 Pro+'ın çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2026/09/23/red-magic-12-pro-confirmed-to-use-higher-end-snapdragon-8-elite-extreme-gen-6-chip/

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