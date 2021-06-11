Apple, Amazon, Netflix ve Facebook'taki 26 Milyon Hesap Çalındı

Uzmanlar toplamda 26 milyon hesabın çalındığını söylüyor. Apple, Amazon, Facebook ve Netflix dahil olmak üzere internetin en çok hesap bulunduran platformları dev hack olayıyla çalkalanıyor. Siber güvenlik firması Nordlocker'ın keşfettiği son sızıntı, 26 milyonluk verinin açığa çıktığını söylüyor.

Siber güvenlik uzmanları, Amazon, Facebook ve Netflix de dahil olmak üzere popüler web sitelerini kapsayan 26 milyon kullanıcıyı içeren büyük bir çalıntı veri önbelleği bulduğunu söylüyor.

Bilgisayar korsanları, 2018 ile 2020 yılları arasında Windows tabanlı üç milyar bilgisayardan ödeme bilgileri de dahil olmak üzere 1,2 terabayt veriyi çalmak için kötü amaçlı yazılım kullandı.

Bu veritabanı, oturum açma işlemlerine ek olarak 2 milyardan fazla çerez ve 6,6 milyon diğer dosyaya sahipti. Bunların yaklaşık yarısı, çoğu kullanıcının masaüstüne kaydetmiş olabileceği oturum açma kimlik bilgilerini içeren metin dosyalarıydı. Ödeme bilgileri ve otomatik doldurma verileri, web tarayıcıları gibi popüler olarak kullanılan uygulamalardan sızdı.

Uzmanlar toplamda 26 milyon hesabın çalındığını söylüyor

Büyük veri ihlali, kullanıcı cihazlarından veri toplamak için isimsiz kötü amaçlı yazılım kullanıldığını söyleyen siber güvenlik firması Nordlocker tarafından keşfedildi. Firma, e-posta yoluyla iletilen ve yasa dışı olarak indirilen yazılımlarla bulaşan bu tür özel kötü amaçlı programların 100 dolar gibi düşük bir fiyata satın alınabileceğini söylüyor.

Nordlocker sözcüsü, bir hacker grubunun yanlışlıkla veritabanının yerini ortaya çıkardığını da aktardı. Verileri kimin çaldığı ve herhangi birinin kötü amaçlı kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor. E-posta adresinizin veya telefon numaranızın bir veri ihlalinde ele geçirilip geçirilmediğini "Have I Been Pwned?" sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kötü amaçlı yazılım saldırıları ve diğer siber suç türleri, son yıllarda önemli güvenlik endişeleri haline geldi. Bilgisayar korsanları yalnızca son iki ayda büyük bir ABD yakıt hattını ve bir internet ağını devre dışı bıraktı. ABD'de dijital saldırılarla mücadele etmek için kurulan yeni görev gücü, ilk suç duyurusunu Haziran başında yaptığını duyurdu.

Veri Sızıntılarından Korunmak İçin Neler Yapılmalı?