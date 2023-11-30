5 Gece Arka Arkaya Oyun Yayını Yapan Genç Hayatını Kaybetti!

Çin'in Henan eyaletindeki Pingdingshan Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Li Hao, art arda 5 gece boyunca video oyunlarına yönelik canlı yayın yapması nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Sözleşmeye bağlı staj, Li'nin 26 günlük bir zaman dilimi içinde 240 saatlik canlı video yayınlamasını ve 15 kısa klip yüklemesini gerektiren Çinli medya şirketi Henan Qinyi Culture'a bağlıydı. Teşvik olarak, sözleşme başarılı bir şekilde tamamlandığında 3000 yuan maaş sağlanıyordu.

Li'nin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığı, 10 Kasım'daki zamansız ölümünden önce beş gece üst üste akşam 9'dan sabah 6'ya kadar yayın yapmasına neden oldu.

Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'daki oda arkadaşları onu uykusunda hızla nefes alırken buldu ve acilen ambulans çağırıldı ancak tüm çabalara rağmen Li hayata döndürülemedi.

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Li'nin durumunu çevreleyen koşullar, özellikle de Kasım ayı başlarında gündüz vardiyasından gece vardiyasına geçtiği bildirildiği için endişelere yol açtı.

Li'nin babası, oğlunun daha fazla para kazanmak için bu vardiyaya geçme konusunda baskı hissettiğini açıkladı ancak Henan Qinyi Culture, Li'ye gece vardiyasında çalışması için baskı yapıldığı iddialarını reddederek, Li'nin resmî bir çalışan ya da stajyer olmadığını, aksine şirketin kendisiyle basit bir ortaklığı olduğunu iddia etti.

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