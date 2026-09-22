Zombi Oyunu Dying Light 2 Yüzde 80 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Hayatta kalma ve korku türlerini seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dying Light 2 Stay Human indirime girdi. Böylece başarılı zombi oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, Dying Light 2 Stay Human kaç TL'ye satılıyor?

Dying Light 2 Stay Human'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Dying Light 2 Stay Human'ın Reloaded sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun Reloaded sürümü kampanya kapsamında 39.99 dolar (1.952 TL) yerine 7.99 dolar (390 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 26 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Reloaded sürümünde oyunun yanı sıra Bloody Ties isimli DLC yani indirilebilir içerik de bulunuyor. Bu arada oyunun Digital Extras sürümü de indirime girdi. Bu sürümde ise oyunun yanı sıra dijital oyun müzikleri, Goodies isimli paket ve Bloody Ties DLC'si bulunuyor. Digital Extras 46 dolardan (2.245 TL) 9.20 dolara (449 TL) düştü.

Dying Light 2 Stay Human Fragmanı

Dying Light 2 Stay Human Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Dying Light 2 Stay Human, aksiyon ve RPG türlerinde bir oyun. Aiden Caldwell isimli karakteri kontrol ettiğimiz yapımda salgın sonrasında insanlar hayatta kalma çalışıyor. Oyunun en önemli özellikleri arasında parkur sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde çatılarda koşuyor, binalara tırmanıyor ve duvarlardan atlayabiliyoruz.

Oyunda gündüz ve gece döngüsü yer alıyor. Gündüzleri şehirde dolaşmak ve görev yapmak daha güvenliyken gece olduğunda daha tehlikeli zombiler ortaya çıkıyor. Techland tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da mevcut. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri çoğunlukla olumlu durumda.

Dying Light 2 Stay Human'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 2300X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Dying Light 2 Stay Human'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-8600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB / AMD RX Vega 56 8 GB

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hayatta kalma ve zombi oyunlarını seven biri olarak Dying Light 2 Stay Human'ı çok beğenmiştim. Gece gündüz döngüsü ve parkur mekaniği, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan bu oyunun arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.