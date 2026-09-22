OPPO'nun 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Global Pazara Geldi

OPPO'nun 2026 yılının Ağustos ayında tanıttığı A7 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon global pazarda satışa sunuldu. Telefon yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A7 Pro Max'in Global Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen OPPO A7 Pro Max'in 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için global pazarda 599 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 541 TL'ye denk geliyor. Telefon mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

OPPO A7 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

1.800 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP

50 MP Monokrom Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO A7 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

OPPO A7 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hııznda çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda skeiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. Bu arada OPPO A6 Pro'da Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO A7 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO A6 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı sensör ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Böylece özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. 120Hz yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması. AMOLED ekranda ise film ve dizi izlemek çok keyifli çünkü bu ekran siyahalrı tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip.