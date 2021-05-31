Uzmanlar Açıkladı: 5 GHz Wi-Fi Her Zaman Kullanılmamalı!

Bildiğiniz üzere yeni nesil yönlendiricilerin önemli bir kısmı 2.4 GHz ve 5.0 GHz olmak üzere farklı frekanslarda bağlantıya imkan sunuyor. Çoğunlukla daha kaliteli bir deneyim sunan 5 GHz Wi-Fi, bazı durumlarda bağlantı sorunlarınızın arkasındaki ana sebep olabilir.

5 GHz Wi-Fi Sorunlara Neden Olabilir!

Evinizdeki yönlendirici, iki farklı radyo frekansı üzerinde çalışabilir: 2.4 GHz ve 5 GHz.

Yeni nesil olan 5 GHz Wi-Fi, daha kısa radyo dalgaları kullanıyor ve bu sayede daha yüksek hızlara olanak sunuyor. Ayrıca 2.4 GHz ile kıyaslandığında daha düşük bir trafik hacmine sahip olduğu için, daha az tıkanıklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede daha az kopma yaşarsınız.

Yani başka bir deyişle kısaca özetlemek gerekirse 5 GHz daha hızlı ve daha güvenilir bir internet deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Fakat bazı istisnalar bulunuyor.

Zaman zaman hepimiz, Wi-Fi bağlantımız ile çeşitli sorunlar yaşayabiliyoruz. Konu hakkında bazı verileri toplayan uzmanlar, kullanıcıların yaşadığı sorunların önemli bir kısmının 5 GHz Wi-Fi ile ilgili olduğunu fark etti. Buradaki problemler, ağırlıklı olarak ev ya da ofis gibi çok duvarlı alanları kapsıyor.

5 GHz çoğu durumda daha iyi bir deneyim sunuyor olsa da engellerin yoğun olduğu ortamlarda çeşitli sorunlar olabiliyor. Yani modemle aranızda birkaç duvar bulunuyorsa ve bağlantınızın olması gerekenden daha kötü olduğunu düşünüyorsanız, 2.4 GHz frekansını kullanmanız daha faydalı olabilir.

Tabii ki en iyi deneyimi nasıl sağlayabileceğiniz tamamen sizin tercihlerinize ve kullanımınıza bağlı. Yani modemi taşımayı deneyebilir, farklı frekansları kullanabilir ya da evin farklı noktaları için ek yönlendiriciler satın almayı düşünebilirsiniz. Sizin için en iyisinin hangisi olduğuna, evinizin ya da bulunduğunuz ortamın temel yapı biçimi karar verecektir.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Wi-Fi kullanımı sırasında ağırlıklı olarak hangi frekansı tercih ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.