50 Bin Lira Ödüllü Türkiye Zeka Yarışması Başladı

Türkiye Zeka Vakfı tarafından yirmi beşincisi düzenlenen zeka oyunları, 2020'de de bizimle buluştu. OYUN 2020 adı altında düzenlenen zeka yarışmasının kazananının ise 50 bin lira ödül kazanacağı duyuruldu.

Okuma yazma ve dört işlem bilen herkesin katılabileceği zeka oyunları, sizleri devasa matematik problemleriyle uğraştırma yerine basit akıl oyunları ile sonuca gitmeniz yönünde zorluyor. Giderek artan zorluk seviyesiyle katılımcılarını sonuna kadar zorlayan OYUN 2020, kısa bir süre önce başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından desteklenen yarışma, 25. senesinde yine büyük ilgi ile karşılandı. Her yaştan kişinin katılabileceği Türkiye Zeka Yarışması kapsamında yer alan yaş kategorileri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

MİNİKLER 6-7-8 yaş (2014, 2013 ve 2012 yıllarında doğanlar. Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.)

6-7-8 yaş (2014, 2013 ve 2012 yıllarında doğanlar. Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.) ÇOCUKLAR : 9-10-11-12-13 yaş (2011 ,2010, 2009, 2008, 2007 yıllarında doğanlar.)

: 9-10-11-12-13 yaş (2011 ,2010, 2009, 2008, 2007 yıllarında doğanlar.) GENÇLER 14-15-16-17-18 yaş (2006, 2005, 2004, 2003, 2002 yıllarında doğanlar.) Y

14-15-16-17-18 yaş (2006, 2005, 2004, 2003, 2002 yıllarında doğanlar.) Y YETİŞKİNLER 19-49 yaş arası (2001, …,1971 yıllarında doğanlar.)

19-49 yaş arası (2001, …,1971 yıllarında doğanlar.) EMEKTARLAR 50 yaş ve üstü (1970 ve önceki yıllarda doğanlar.

Türkiye Zeka Yarışması ödülleri

Toplam ödül 50,000 TL’dir. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3,000, ikinicisine 2,500, üçüncüsüne 2,000, dördüncüsüne 1,500 , beşincisine 1,000’er TL ödül verilecektir. Ayrıca;

Her kategoride ilk 10 sırayı alanlara derece belgesi ve kitap/dergi vb. eğitim ürünleri

Final sınavına katılım hakkı kazananlara başarı belgesi

Yarı Final sınavına katılım hakkı kazananlara başarı belgesi

Eleme Sınavına katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.

Zeka yarışmasına nasıl katılınılır?

OYUN 2017’de 29.584 kayıt alan yarışma, OYUN 2018’de her ilin katılımıyla toplamda 38.131 kayıt, OYUN 2019’da 56.202 kayıt ile rekora ulaştı. Ön eleme sınavı ve kayıtlar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü TZV internet sitesi (www.tzv.org.tr) üzerinden online olarak başlayacak ve 25 Şubat’a kadar devam ediyor. Yarışmaya kayıt olan katılımcılar bu süreler içinde www.tzv.org.tr üzerinden soruları yanıtlayabilecekler.

OYUN 2020 takvimi