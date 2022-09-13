74. Emmy Ödülleri Sahipleri Belli Oldu

ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde 2022 yılının kazananları belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olan Emmy Ödülleri yine şaşaalı bir törenle birlikte hem izleyenler hem orada bulunanlar için harika bir gece yaşattı.

Zendaya'nın damga vurduğu gecede Ted Lasso ve Succession dizileri en çok ödüle sahip oldu. Euphoria dizisinde oynayan Zendaya ikinci kez drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne sahip oldu. Geceye giyilen kıyafetler de damga vurdu. Özellikle 80'li yıllara özgü kıyafetlerin dikkat çektiği gecede pek çok isim büyük beğeni topladı.

Komedi dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ise Ted Lasso dizisinden Jason Sudeikis'e gitti. Büyük bir viral hâline gelen Squid Game de geceyi ödülsüz kapatmadı. "En İyi Yönetmen" ödülü de Squid Game yönetmenine gitti.

Hızla devam eden yükselişini geceye taşımayı başaranlardan biri de HBO oldu. HBO'ya ait pek çok dizi ve dizi oyuncuları geceden ödülle ayrılmayı başardı.

74. Emmy Ödülleri Kazananları