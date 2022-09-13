74. Emmy Ödülleri Sahipleri Belli Oldu
74.'sü düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerine kavuştu. İşte geceye ve kazananlara dair tüm detaylar!
ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde 2022 yılının kazananları belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olan Emmy Ödülleri yine şaşaalı bir törenle birlikte hem izleyenler hem orada bulunanlar için harika bir gece yaşattı.
Zendaya'nın damga vurduğu gecede Ted Lasso ve Succession dizileri en çok ödüle sahip oldu. Euphoria dizisinde oynayan Zendaya ikinci kez drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne sahip oldu. Geceye giyilen kıyafetler de damga vurdu. Özellikle 80'li yıllara özgü kıyafetlerin dikkat çektiği gecede pek çok isim büyük beğeni topladı.
Komedi dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ise Ted Lasso dizisinden Jason Sudeikis'e gitti. Büyük bir viral hâline gelen Squid Game de geceyi ödülsüz kapatmadı. "En İyi Yönetmen" ödülü de Squid Game yönetmenine gitti.
Hızla devam eden yükselişini geceye taşımayı başaranlardan biri de HBO oldu. HBO'ya ait pek çok dizi ve dizi oyuncuları geceden ödülle ayrılmayı başardı.
74. Emmy Ödülleri Kazananları
- En İyi Drama Dizisi: Succession
- En İyi Komedi Dizisi: Ted Lasso
- Bir Drama Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Zendeya - Euphoria
- Bir Drama Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Lee Jung-jae - Squid Game
- Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner - Ozark
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Jean Smart - Hacks
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Jason Sudeikis - Ted Lasso
- Bir Mini Dizi veya TV Filminde En İyi Erkek Başrol Oyuncusu: Micheal Keaton - Dopesick
- Mini Dizi / TV Filmi En İyi Kadın Başrol Oyuncusu: Amandda Seyfrie - The Dropout
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brett Goldstein - Ted Lasso
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Senaryo: Quinta Brunson - Pilot
- Bir Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen - Succession
- Bir Drama Dizisinde En İyi Senaryo: Jesse Armstrong - All the Bells Say
- Bir Drama Dizisinde En İyi Yönetmenlik: Hwang Dong-hyuk - Red Light, Green Light
- En İyi Televizyon Filmi: Chip ve Dale: Kurtarma Timi
- Bir Komedi Dizisinde En İyi Yönetmenlik: M.J. Delaney - Düğün Yok, Bir Cenaze
- Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Murray Bartlett - The White Lotus
- Prime Time En İyi Mini Dizi / TV Filmi: The White Lotus
- Mini Dizi / TV Filmi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge - The White Lotus
- Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Drama Özel Programında En İyi Yönetmen: Mike White - The White Lotus
- Bir Mini Dizi, TV Filmi veya Özel Drama Programında En İyi Senaryo: The White Lotus - Mike White
- En İyi Varyete Programı: Last Week Tonight with John Oliver
- En İyi Realite Şov veya Yarışma Programı: Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls
- İçinde Çeşitli Şovlar Barındıran Program Dalında: Bridget Stokes - Save My Edges, I'm a Donor!
- Yönetim Özel Ödülü: Geena Davis Institute on Gender in Media
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