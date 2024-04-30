TikTok ABD'den Sonra Avrupa Birliği'nde de Yasaklanabilir!

Geçtiğimiz ay TikTok'un ABD'de bir yasakla karşı karşıya kalabileceği ve bu yasaktan kaçınmak istiyorsa ByteDance'ın uygulamayı bir Amerikan şirketine satması gerektiği bildirilmişti. ABD'de komple erişime engellenmesi konuşulan popüler sosyal medya platformu için aynı tarife Avrupa'da da uygulanabilir.

ABD meclisi TikTok'un temel olarak tam kontrolünü istiyor, öyle ki şirkete ya kontrolü kendilerine sağlamalarını ya da ABD'de yasaklanacaklarını bildirmişlerdi. Şu anda TikTok'un gerekliliklere uymak için yalnızca dokuz ayı var.

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de TikTok'a yönelik olası bir yasakla kervana katıldı. Politico'nun haberine göre Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen, TikTok'un "tehlikesi" göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği ülkelerinde tamamen yasaklanabileceğini belirtti.

TikTok, Avrupa Birliği'nde Yasaklanabilir

Avrupa Birliği Başkanı, TikTok'un bölgedeki yasağına ilişkin açıklamalarını platformun ABD'deki durumunu değerlendirdikten sonra yaptı. TikTok aynı zamanda kullanıcılara TikTok videolarını izlemeleri için kuponlar sunduğu ve bunun da çocukların ve gençlerin platforma bağımlılığına katkıda bulunduğu için hâlihazırda soruşturma altında.

Her ne olursa olsun Avrupa Birliği'nin ABD ile aynı yolu izleyip izlemeyeceği konusunda bir sonuca varmak için henüz çok erken. Yine de TikTok'u gelecek dönemde zorlu bir süreç beklediği aşikâr.

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