A101'de Karavan Satışı Başlıyor: Fiyatı Şaşırtıyor!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, hemen her hafta mağazadan ve online satış kanalından sunduğu ürünlerle gündeme oturuyor.

Zamanında tekne satmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran A101, şimdi de çekme karavan satmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Her hafta olduğu gibi hesaplı teknolojik ürünlerileri müşterileriyle buluşturan market zinciri, 25 Ocak günü itibariyle de birçok ürünü tüketicilerine sunacak.

25 Ocak'ta Karavan Satışı Başlıyor!

A101, 750 kilonun altında ağırlığa sahip ve dünyanın her yerinde geçerli olan 01 Tip onay belgesi bulunan ERBA KARAVAN 4.0 Çekme Karavan'ı satışa çıkarıyor.

A101 için özel üretilen karavan, hem marketlerde hem de A101'in internet sitesinde satışa çıkacak. Özellikleri ve fiyatıyla da büyük ilgi gören çekme karavan, yine rekor satışa ulaşabilir gibi duruyor.

A101'de Aldın Aldın! | Aldın Aldın ürünleri 25 Ocak’tan itibaren A101’lerde,ve https://t.co/cMUbICHB1V’de! #A101 #HarcaHarcaBitmez #A101Herİlçede



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“Kampanyadan yalnızca Hadi Gold üyeleri faydalanabilir. A101’den yapacağınız… pic.twitter.com/dAhJqVge0c — A101İletişim (@A101iletisim) January 22, 2024

İki kişilik yatak ve masalı oturma grubu bulunan ranzalı karavan toplam 4 kişinin kullanımına uygun bir büyüklüğe sahip. Karavanın diğer dikkat çeken özellikleri şu şekilde;

750 kilo

O1 Tip Onay belgesi

Termostatlı

2 ocak, krom lavabo mutgak sistemi ve duş

Duvarlar ve tavan bölümü fiberglas sandviç sistemli

205 watt güneş paneli

Yukarı açılır sineklikli camlar

Tavan havalandırması

30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatma

2 adet USB şarj alanı

30 amper MPTT

Sürekli çalışır halde 12 voltluk orijinal buzdolabı

100 amper Jegel jel akü monteli

Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

ERBA 4.0 Çekme Karavan Fiyatı

A101'de 25 Ocak'ta satılacak çekme karavanın fiyatı 239.990 TL.