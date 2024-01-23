A101'de Karavan Satışı Başlıyor: Fiyatı Şaşırtıyor!
A101, 25 Ocak itibariyle sevilen karavanı tekrar satışa çıkarıyor. Fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken karavanın özellikleri ve daha fazlası haberimizde!
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, hemen her hafta mağazadan ve online satış kanalından sunduğu ürünlerle gündeme oturuyor.
Zamanında tekne satmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran A101, şimdi de çekme karavan satmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Her hafta olduğu gibi hesaplı teknolojik ürünlerileri müşterileriyle buluşturan market zinciri, 25 Ocak günü itibariyle de birçok ürünü tüketicilerine sunacak.
A101'de Dev İndirim: Akıllı Telefonlar, Televizyon Modelleri ve Teknolojik Aksesuarlar!
A101'in bu haftaki fırsat ürünleri arasında uygun fiyatlı cep telefonları, televizyon modelleri, teknolojik aksesuarlar ve teknolojik ev aletleri yer alıyor.
25 Ocak'ta Karavan Satışı Başlıyor!
A101, 750 kilonun altında ağırlığa sahip ve dünyanın her yerinde geçerli olan 01 Tip onay belgesi bulunan ERBA KARAVAN 4.0 Çekme Karavan'ı satışa çıkarıyor.
A101 için özel üretilen karavan, hem marketlerde hem de A101'in internet sitesinde satışa çıkacak. Özellikleri ve fiyatıyla da büyük ilgi gören çekme karavan, yine rekor satışa ulaşabilir gibi duruyor.
A101'de Aldın Aldın! | Aldın Aldın ürünleri 25 Ocak’tan itibaren A101’lerde,ve https://t.co/cMUbICHB1V’de! #A101 #HarcaHarcaBitmez #A101Herİlçede— A101İletişim (@A101iletisim) January 22, 2024
Üstelik Hadi ile öde %3 nakit iade kazan!
“Kampanyadan yalnızca Hadi Gold üyeleri faydalanabilir. A101’den yapacağınız… pic.twitter.com/dAhJqVge0c
İki kişilik yatak ve masalı oturma grubu bulunan ranzalı karavan toplam 4 kişinin kullanımına uygun bir büyüklüğe sahip. Karavanın diğer dikkat çeken özellikleri şu şekilde;
- 750 kilo
- O1 Tip Onay belgesi
- Termostatlı
- 2 ocak, krom lavabo mutgak sistemi ve duş
- Duvarlar ve tavan bölümü fiberglas sandviç sistemli
- 205 watt güneş paneli
- Yukarı açılır sineklikli camlar
- Tavan havalandırması
- 30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor
- 12 volt LED aydınlatma
- 2 adet USB şarj alanı
- 30 amper MPTT
- Sürekli çalışır halde 12 voltluk orijinal buzdolabı
- 100 amper Jegel jel akü monteli
- Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
A101, Şok ve Bim Aktüel: 19-26 Ocak Teknoloji Ürünleri
Yakın zamanda yeni bir teknolojik ürün satın almaya hazırlanıyorsanız, perakende mağazalar tarafından satışa sunulan aktüel ürünlere göz atmak isteyebilirsiniz.
ERBA 4.0 Çekme Karavan Fiyatı
A101'de 25 Ocak'ta satılacak çekme karavanın fiyatı 239.990 TL.
YORUMLAR