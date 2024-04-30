Şimdi Musk Düşünsün: Geçen Yıl Kovduğu Yönetici Rakip Şirkete Katıldı!

2022'de ofiste uyurken çekilen fotoğrafı internette viral olan eski Twitter çalışanı Esther Crawford, geçen yıl Mart ayında bugünkü adıyla X'ten kovulmuştu. Şimdi ise işten çıkarılmasından bir yıl sonra, Esther Crawford, Meta'da Messenger'ın Ürün Direktörü olarak çalışmaya başladı.

Esther Crawford gelişmeyi şahsi Instagram hesabı üzerinden duyurdu ve şu ifadelere yer verdi:

"Birçok harika seçeneği değerlendirmeme rağmen Meta en iyi seçimim oldu çünkü insanların teknoloji aracılığıyla nasıl bağlantı kurduğu konusunda takıntılıyım ve başka hiçbir şirket bu alanda yaklaşık 4 milyar insanı (insanlığın yarısı) birbirine bağlayan Meta'dan daha büyük bir etki ölçeğine sahip değil."

Crawford Meta'ya Neden Katıldığını Açıkladı

Esther Crawford yapacağı iş konusunda "heyecanlı" olduğunu belirtti ve şirketi "bu kadar cazip" kılan faktörlerin de altını çizdi. Esther Crawford ayrıca Meta'da “olağanüstü kalitede insanlar” çalıştığını söylerken, Zuckerberg'in “vizyonu ve gücünden” de etkilendiğini belirtti.

Meta'nın Esther Crawford hamlesi aynı zamanda Meta'nın X'e karşı olan rekabeti açısından da oldukça dikkat çekici. Öyle ki şirket, X'e rakip olarak Threads'i piyasaya sürmüş ve milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

Esther Crawford geçtiğimiz yılın Mart ayında işinden çıkarılana dek Twitter'ın ürün yönetimi direktörlüğünü yapmıştı ve bugün X'in Premium adıyla sunduğu Twitter Blue hizmetinin de yaratıcılarındandı.

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