Assassin's Creed Mirage, iPhone'lara Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Apple, iPhone 15 Pro modellerini tanıttığı etkinlikte A17 Pro işlemcisinin gücünden bahsederken, konsol kalitesindeki oyunların iPhone'lara geleceğini duyurmuştu. Bu etkinlikte sergilenen oyunlardan birisi de, Assassin's Creed oldu.

Aylardır devam eden bekleyiş sonrasında Ubisoft'tan beklenen açıklama geldi. Assassin's Creed Mirage oyunu 6 Haziran tarihinde iPhone ve iPad için indirilebilir olacak. Mirage, neredeyse yirmi yıldır hayatımızda olan Assassin's Creed serisinin son oyunu.

Assassin's Creed Mirage Fiyatı Ne Kadar?

Ekim ayında konsollar ve PC ile buluşan Mirage mobil cihazlara taşınan ilk Assassin's Creed oyunu olacak. Ubisoft'un LinkedIn hesabında yapılan paylaşımda "Ekiplerimiz sezgisel, rahat ve ilgi çekici bir oyun deneyimi sağlamak amacıyla oyun kontrollerini dokunmatik ekrana uyarlamak için çok çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Assassin's Creed Mirage, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile sınırlı olmayacak. Apple M1 ve daha yeni işlemcileri çalıştıran tüm iPad'lerle uyumlu olacak. M serisi Mac'ler konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

49,99 dolar fiyat etiketiyle gelecek olan oyunun "90 dakika ücretsiz" oynanabileceği belirtiliyor. Oyunu iki cihaz için satın almaya gerek olmayacak. Yani oyunu satın alıp iPhone'da oynadıktan sonra iPad'inize taşıyabileceksiniz.