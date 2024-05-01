Turkcell'liler Bu Fırsatı Kaçırmasın: Paketinizi İkiye Katlayın!

30. yıldönümünü kutlayan Turkcell hem mevcut müşterilerini hem de yeni katılanları sevindirecek yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında tüm Turkcell’lilerin ve Turkcell’e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor.

Turkcell 30. Yıl Kampanyası Nasıl Kullanılır?

Bu kampanyadan yararlanmak için 30. YIL yazıp 2200’a SMS göndermeniz yeterli. Birkaç dakika içerisinde onay mesajı geliyor ve kullandığınız paketteki haklarınız kadar ek bir hat numaranıza tanınlanıyor.

Örneğin internet paketiniz 20 GB ise Turkcell 30. yıla özel olarak size 20 GB daha internet hakkı veriyor.

Dr. Ali Taha Koç: Daha fazla sürpriz ve avantaj sunacağız

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “30 yıldır, Turkcell olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya odaklandık. Bu önemli kilometre taşını kutlamak için, müşterilerimizin GB, SMS ve dakikalarını ikiye katlayarak onları mutlu etmek istedik.

Bu kampanya sadece bir başlangıç. Turkcell’in 30. yıl kutlamaları boyunca müşterilerimize daha fazla sürpriz ve avantaj sunmaya devam edeceğiz. 30 yıl önce ‘İnsan İçin Teknoloji’ vizyonuyla ülkemizde yeni bir çağ başlatmıştık. Döneminin ötesinde bir strateji ortaya koyarak, Türkiye’nin iletişim ve teknolojide öncü olmasını sağladık.

30. yılımızda da geleceğin vizyonuyla ‘uçtan uca teknoloji sağlayıcısı’ pozisyonumuzu daha da büyüterek ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz artık, her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor.”

Turkcell, 30. yıl kutlamaları kapsamında müşterilerini sevindirecek pek çok farklı kampanya ve yeniliği de hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda özel hediyeler, eğlenceli yarışmalar, fırsat ve avantaj dolu uygulamalar ile çok daha fazlası Turkcell kullanıcılarını bekliyor.