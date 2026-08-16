A101'de Taksitle Elektrikli Araç Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

A101, gıda dışı ürün satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Zincir market bu kapsamda önümüzdeki hafta şehir içi kullanımlar için fazlasıyla uygun bir elektrikli aracı müşterilerinin beğenisine sunacak. Peki bu modelin özellikleri ne ve fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar!

VOLTA EV1 Elektrikli Aracın Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 2000W

2000W Azami Hız: 45 km/sa

45 km/sa Motor Torku: 4,5 Nm

4,5 Nm Batarya Kapasitesi: 72 V 58 Ah

72 V 58 Ah Şarj Süresi: 8 - 9 Saat

8 - 9 Saat Menzil: 63 - 85 km

63 - 85 km Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

163 kg Fren Sistemi: Disk Fren

Disk Fren Ekran: 4,7 inç TFT renkli ekran

4,7 inç TFT renkli ekran Ses: Çift hoparlör

Çift hoparlör Isıtma ve Havalandırma Sistemi: Var.

A101'de 20 Ağustos'ta satışa sunulacak VOLTA EV1'de 2kW güç ve 4,5 Nm tork üretebilen elektrikli bir motor mevcut. 58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesiyle karşımıza çıkan aracın toplam şarj olma süresi 8-9 saat civarında. Bununla birlikte tam şarjla 63 - 85 km menzil sunduğunu belirtelim.

VOLTA EV1 saatte maksimum 45 kilometre hız yapıyor. Aynı zamanda 163 kilogram azami taşıma kapasitesi, 4,7 inç TFT renkli ekran ve ısıtma/havalandırma sistemi gibi özelliklere de sahip. Tüm bunları dikkate alarak şehir içi için bir hayli uygun bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

A101'de VOLTA EV1 Elektrikli Aracın Fiyatı Ne Kadar?

VOLTA EV1, 20 Ağustos'ta 239 bin 990 TL'den kullanıcılara sunulacak. Ayrıca paylaşılan afişte “peşin fiyatına 6 taksit” ibaresini görüyoruz. Fakat burada bir vade farkı olup olmayacağına dair bir bilgi verilmiyor. Bu nedenle satın alma gibi bir düşünceniz varsa mağazayla ilk önce ödeme planı için görüşmeniz daha doğru olacaktır.

A101'den VOLTA EV1 Satın Alınır mı?

VOLTA EV1, üreticinin resmi web sitesinde 330.500 TL'den satışta. Kısacası A101'den 90.510 TL daha pahalı. Bunu da ürünü A101'den satın almanın daha mantıklı olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Bunun yanında herhangi bir stok bilgisi olmadığından, stokların düşük olma ihtimalini de düşünerek hızlı davranmalısınız.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.