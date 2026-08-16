Odanızda Yer Kaplamayacak: 16 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

Minisforum kısa bir süre önce teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek yeni mini bilgisayarını tanıttı. Model, Intel Core 3 304 işlemci, 16 GB RAM ve 500 GB dahili depolama gibi özelliklere sahip. İşte Minisforum Elite M2 Air-304 özellikleri ve fiyatı!

Minisforum Elite M2 Air-304 Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core 3 304 (5 çekirdek, 5 iş parçacığı, maksimum 4.3 GHz turbo frekans)

RAM Desteği: 64 GB'a kadar DDR5 (Anakart 6400 MT/s destekler, hazır modeller 5600 MT/s ile gelir)

Depolama Yuvaları: 1 adet M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe ve 1 adet TF kart okuyucu

Boyutlar: 112 x 112 x 37.15 mm

Kasa Hacmi: 0.47 litre

Kablolu Bağlantı: 2 adet 2.5 GbE LAN (Intel I226-V kontrolcü)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4

Ön Panel Portları: 2 adet USB-A 3.2 Gen 2, 1 adet 3.5 mm ses girişi

Arka Panel Portları: 1 adet USB4 (40 Gbps ve güç iletimi), 1 adet USB-C (10 Gbps), 1 adet USB 2.0, 2 adet HDMI 2.0

Görüntü Desteği: Aynı anda 3 adet 4K çözünürlüklü ekran (60 Hz)

Soğutma Sistemi: Standart fan ve faz değiştiren malzeme

Minisforum Elite M2 Air-304'ün İşlemcisi Ne?

Minisforum MS-03'te Intel Core 3 304 işlemcisi mevcut. 5 çekirdek ve 5 iş parçacığına sahip bu donanım maksimum 4.3 GHz hızlarında çalışıyor. Aynı zamanda genel yapısı itibariyla oyun veya ağır iş yüklerinden ziyade günlük kullanım, düşük güç tüketimi ve ofis işleri için tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu da işlemcinin ana odağıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Durum böyle olunca Minisforum Elite M2 Air-304'ten üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Fakat yine de CS2 ve League Of Legends gibi yapımları akıcı bir şekilde oynatabileceğini söylemek mümkün. Bunun dışında Cyberpunk 2077 gibi üst seviye donanım gerektiren yapımlarda ise zorlanacaktır.

Minisforum Elite M2 Air-304'ün RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Minisforum’un resmi web sitesine baktığımızda Minisforum Elite M2 Air-304’ün iki farklı versiyonla geleceğini görebiliyoruz. Bunlardan ilki 16 GB RAM ve 500 GB depolamalı sürüm. Şirketin buradaki iddiasına göre mini bilgisayar toplamda 64 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar dahili depolamayı destekliyor. Bunun yanında bir de içerisinde RAM ve depolamanın yer almadığı çıplak (barebone) model bulunuyor.

Minisforum Elite M2 Air-304'ün Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Minisforum Elite M2 Air-304’ün çıplak (barebone) versiyonu 263 dolar (12.589 TL) ve 16 GB + 500 GB depolamalı varyantı ise 559 dolarlık (26.757 TL) bir fiyat etiketine sahip. Son olarak ülkemizde bazı e-ticaret platformlarında Minisforum’un mini PC modelleri satışta. Bu nedenle M2 Air-304'ün de ilerleyen dönemlerde Türkiye’ye de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Mini bilgisayar modellerini gerçekten çok seviyorum. Özellikle oyun gibi büyük bir beklentiniz yoksa kesinlikle satın almanızı öneririm. Hem normal masaüstü bilgisayarlar gibi devasa bir alan kaplamıyor hem de performans gibi konularda da üzmüyor. Örneğin Minisforum Elite M2 Air-304’ten üst düzey bir oyun performansı almanız mümkün değil. Fakat günlük işlerinizi halledip dizi/film izleyebilirsiniz.