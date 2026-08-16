Şarjı 45 Saat Giden Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı! 17 Dilde Canlı Çeviri Yapıyor

1MORE kısa bir süre önce güçlü teknik özelliklere sahip yeni klipsli kulaklığını piyasaya sürdü. Ürün, 17 dilde eşzamanlı çeviri, rüzgar gürültüsü engelleme ve 45 saate kadar uzayan pil ömrüyle dikkat çekiyor. İşte 1MORE AiClip S52’nin teknik özellikleri ve fiyatı!

1MORE AiClip S52 Özellikleri Neler?

Tasarım: Klipsli açık kulak tasarımı

Dayanıklılık: IPX5 (Suya ve tere dayanıklılık)

Sürücü: 11 mm dinamik sürücü

Ses Kodekleri: SBC, AAC ve LDAC

Ses Teknolojileri: Uzamsal ses işleme ve yönlü ses iletimi (Maksimum 10-15 desibel ses sızıntısı)

Bağlantı: Bluetooth 6.0 (10 metre menzil ve çift cihaz desteği)

Mikrofon: Rüzgar gürültüsü engelleyici 4 mikrofonlu dizilim

Yapay Zeka Özellikleri: Toplantı deşifresi, özetleme ve zihin haritası oluşturma (DeepSeek, Tencent Hunyuan, Doubao entegrasyonu)

Çeviri Desteği: 17 dilde eşzamanlı yüz yüze çeviri

Kontrol: Uygulama üzerinden özelleştirilebilen dokunmatik yüzeyler

Kulaklık Bataryası: 40 mAh (Tek şarjla 10 saat kullanım)

Kutu Bataryası: 400 mAh (USB-C bağlantılı kutu ile toplam 45 saat kullanım)

1MORE AiClip S52, sahip olduğu IPX5 sertifikasıyla suya ve tere karşı dayanıklılık sunuyor. Bununla birlikte küpe tipi tasarımı kullanıcıları endişelendirmemeli. Zira ürün iç kısmındaki esnek tel sayesinde farklı kulak yapılarına da uyum sağlayabiliyor. Kısacası herhangi bir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz.

Cihazda 11 mm çapında dinamik sürücü bulunuyor. Bu gibi klipsli modellerde boyutların genellikle 10 mm ile 13 mm arasında olduğunu düşündüğümüzde söz konusu değerin standartları karşıladığını söyleyebiliriz. Yani 1MORE AiClip S52 ses kalitesi gibi konularda kullanıcıları üzmeyecek.

1MORE AiClip S52 kulaklıklarda yaşanan dışarıya ses sızması gibi durumlar için de bir çözüm getiriyor. Bu kapsamda ürün dış ses sızıntılarını 10 ile 15 desibel aralığına kadar indirebiliyor. Böylece dışarıdaki biri sizin ne dinlediğinizi tam olarak duyamıyor. Öte yandan rüzgar gürültü engelleme özelliği sayesinde telefon görüşmelerinizde sesiniz karşıya bozuk gitmiyor.

Şirketin iddialarına göre kulaklık kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Kutu olmadan kulaklıkları tek şarjla 10 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Sadece bu da değil. Ürün 17 dilde eş zamanlı çeviri yapabiliyor. Bu da dil bariyeri gibi sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

1MORE AiClip S52 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

1MORE AiClip S52'nin fiyat etiketi 103 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla 4.930 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında an itibariyla ülkemizde 1MORE marka kulaklıklar satışta. Bu nedenle AiClip S52'nin de önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye gelmesi söz konusu.

Editörün Yorumu

1MORE AiClip S52 teknik özellikleriyle genel olarak beni memnun etti. Açıkçası ürün ne çok üst düzey ne de aşırı kötü bir performans sunuyor. Tamamen ortalama bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün. En çok ilgimi çeken özellikleri ise pil performansı ve 17 dilde canlı çeviri yapabilmesi oldu.