8 GB RAM'li Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! 90Hz Ekranı Var

Alldocube kısa bir süre önce uygun fiyatlı yeni tabletini tanıttı. Cihaz 90Hz yenileme hızı, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve 6050 mAh batarya gibi özelliklere sahip. İşte Alldocube iPlay Mini 4 teknik özellikleri ve fiyatı!

Alldocube iPlay Mini 4 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu ve Türü: 8.4 inç IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

Ekran Parlaklığı: 450 nit

İşlemci: Unisoc T7300

İşletim Sistemi: Android 16

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB UFS

Hafıza Kartı Desteği: Var (microSD)

Arka Kamera: 13 Megapiksel (Otomatik odaklama ve LED flaş)

Ön Kamera: 5 Megapiksel (Yüz tanıma destekli)

Batarya Kapasitesi: 6050 mAh

Şarj Hızı: 18W PD (USB-C)

Hücresel Bağlantı: 4G LTE (Çift nano SIM veya 1 SIM + 1 microSD)

Kablosuz Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4

Navigasyon: Çift bantlı GPS, Beidou, Galileo ve Glonass

Ses Sistemi: Akıllı amplifikatörlü çift hoparlör

Kalınlık: 7.3 milimetre

Ağırlık: 300 gram

Alldocube iPlay Mini 4 Ekran Özellikleri Neler?

Alldocube iPlay Mini 4'te 8,4 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran mevcut. Ürünün bulunduğu segmenti dikkate alarak bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün. Zira 90Hz yenileme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda sizi üzmeyecektir. Benzer şekilde LCD panel de AMOLED/OLED kadar başarılı olmasa da özellikle bu segmentte halen sıkça kullanılıyor.

Alldocube iPlay Mini 4 İşlemci Özellikleri Neler?

Tablette Unisoc T7300 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Halihazırda vivo Y500 gibi modellere de güç veren yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığı anlamına geliyor. Oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. PUBG Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Alldocube iPlay Mini 4 Kamera Özellikleri Neler?

Tabletlerde kamera özellikleri fazla güçlü olmuyor. Alldocube iPlay Mini 4 de bir istisna değil. Bu kapsamda cihazda 13 megapiksel ana ve 5 megapiksel selfie kamerası bizleri karşılıyor. Kısacası basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir model diyebiliriz.

Alldocube iPlay Mini 4 Batarya Özellikleri Neler?

Alldocube iPlay Mini 4'ün bataryası 6.050 mAh kapasitesinde. Bu pil 18W hızlarında şarj olabiliyor. Batarya kapasitesi bir tablet için devasa sayılmaz ama yine de uzun süreli oyun seanslarında kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak diyebiliriz.

Alldocube iPlay Mini 4 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Alldocube iPlay Mini 4, 148 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Bu da güncel dolar kuruyla 7.084 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde çok fazla Alldocube marka tablet göremiyoruz. Bu doğrultuda cihazın ülkemize gelme ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Alldocube iPlay Mini 4 tabletlere çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal. Özellikle 8 inçlik ekranı kullanıcılara kompakt bir deneyim sunuyor. Bunun dışındaki genel özellikleri itibariyla giriş segmet diyebilirim. Yani bu model özelinde çok büyük beklentilere girmek doğru olmaz. Basit oyunları oynayabileceğiniz ve dizi/film izleyebileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum.