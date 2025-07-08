Daha Uygunu Yok! A101 Karavan ve Motosiklet Satıyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kampçıları mutlu edecek haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda A101 çok uygun fiyatlar ile karavan ve motosiklet satışlarına başlıyor. Peki A101'de satılacak olan karavan ve motosikletlerin özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

A101 299 Bin TL'ye Karavan Satıyor!

A101'in 10 Temmuz Perşembe tarihli "Aldın Aldın!" kataloğuna özel olarak karavan ve motosiklet satışları başlıyor. Bu kapsamda satışa sunulan Erba 4.0 Çekme Karavan 299 bin TL fiyat etiketiyle tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Uygun fiyatı ile tüketicilerin dikkatini çeken Erba 4.0 Çekme Karavan teknik özellikleri ise şöyle:

750 kilo

O1 Tip Onay belgesi

Termostatlı

2 ocak, krom lavabo mutgak sistemi ve duş

Duvarlar ve tavan bölümü fiberglas sandviç sistemli

205 watt güneş paneli

Yukarı açılır sineklikli camlar

Tavan havalandırması

30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatma

2 adet USB şarj alanı

30 amper MPTT

Sürekli çalışır halde 12 voltluk orijinal buzdolabı

100 amper Jegel jel akü monteli

Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Bunun yanında satışa sunulan APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped, APS2 Elektrikli Moped ve Volta YIDE SEO3 Elektrikli Moped modelleri de özellikle yazlık kesimde oturan tüketicilerin dikkatini çekiyor. Araçlar uygun fiyatlarının yanında sundukları özelliklerle de pek çok tüketicinin isteklerini karşılayabiliyor. Araçların teknik özellikler ise şöyle:

APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped Teknik Özellikleri

Boyutlar: Uzunluk ; 1710 mm Genişlik ; 785 mm Yükseklik ; 1040 mm

; 1710 mm ; 785 mm ; 1040 mm VRLA Jel Batarya

10 Kg Taşıma Kapasiteli Ön Sepet

Dijital Hız Göstergesi

2 Yıl Garanti

Menzil: 36 Km

Fiyat: 49 bin 990

APEC APS2 Elektrikli Moped Teknik Özellikleri

Boyutlar: Uzunluk ; 1774 mm Genişlik ; 755 mm Yükseklik ; 1065 mm

; 1774 mm ; 755 mm ; 1065 mm Azami Hız: 25 km/h

Motor Gücü: 1000 W

Şarj Süresi: 7-8 Saat

Fiyat: 26 bin 990

Ayrıca tüm araçlar için A101 Marketleri sizlere peşin fiyatına 6 taksik imkanı da sunuyor. Bu da aylık 8 ile 9 bin TL arası taksitler ile 3 tekerlekli bir moped veya 4 ile 5 bin TL arası taksitler ile 2 tekerlekli bir elektrikli moped alma imkanı sunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.