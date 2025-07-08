Daha Uygunu Yok! A101 Karavan ve Motosiklet Satıyor!
A101 uygun fiyatlar ile karavan ve elektrikli motosikletler satıyor! Peki ürünlerin özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kampçıları mutlu edecek haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda A101 çok uygun fiyatlar ile karavan ve motosiklet satışlarına başlıyor. Peki A101'de satılacak olan karavan ve motosikletlerin özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
A101 299 Bin TL'ye Karavan Satıyor!
A101'in 10 Temmuz Perşembe tarihli "Aldın Aldın!" kataloğuna özel olarak karavan ve motosiklet satışları başlıyor. Bu kapsamda satışa sunulan Erba 4.0 Çekme Karavan 299 bin TL fiyat etiketiyle tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Uygun fiyatı ile tüketicilerin dikkatini çeken Erba 4.0 Çekme Karavan teknik özellikleri ise şöyle:
- 750 kilo
- O1 Tip Onay belgesi
- Termostatlı
- 2 ocak, krom lavabo mutgak sistemi ve duş
- Duvarlar ve tavan bölümü fiberglas sandviç sistemli
- 205 watt güneş paneli
- Yukarı açılır sineklikli camlar
- Tavan havalandırması
- 30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor
- 12 volt LED aydınlatma
- 2 adet USB şarj alanı
- 30 amper MPTT
- Sürekli çalışır halde 12 voltluk orijinal buzdolabı
- 100 amper Jegel jel akü monteli
- Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
Bunun yanında satışa sunulan APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped, APS2 Elektrikli Moped ve Volta YIDE SEO3 Elektrikli Moped modelleri de özellikle yazlık kesimde oturan tüketicilerin dikkatini çekiyor. Araçlar uygun fiyatlarının yanında sundukları özelliklerle de pek çok tüketicinin isteklerini karşılayabiliyor. Araçların teknik özellikler ise şöyle:
APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped Teknik Özellikleri
- Boyutlar: Uzunluk; 1710 mm Genişlik; 785 mm Yükseklik; 1040 mm
- VRLA Jel Batarya
- 10 Kg Taşıma Kapasiteli Ön Sepet
- Dijital Hız Göstergesi
- 2 Yıl Garanti
- Menzil: 36 Km
- Fiyat: 49 bin 990
APEC APS2 Elektrikli Moped Teknik Özellikleri
- Boyutlar: Uzunluk; 1774 mm Genişlik; 755 mm Yükseklik; 1065 mm
- Azami Hız: 25 km/h
- Motor Gücü: 1000 W
- Şarj Süresi: 7-8 Saat
- Fiyat: 26 bin 990
Ayrıca tüm araçlar için A101 Marketleri sizlere peşin fiyatına 6 taksik imkanı da sunuyor. Bu da aylık 8 ile 9 bin TL arası taksitler ile 3 tekerlekli bir moped veya 4 ile 5 bin TL arası taksitler ile 2 tekerlekli bir elektrikli moped alma imkanı sunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.