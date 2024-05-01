AMD'nin İlk Çeyrek Raporu Geldi: Ekran Kartı Satışları Düşüşte!

AMD hem özel hem de ayrı Radeon ekran kartlarını satmakta zorlanıyor. Daha da kötüsü, satışlardaki bu düşüş sadece son iki mali çeyreği kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda yıllık rakamlar için de geçerli.

AMD, NVIDIA'nın ekran kartı pazarındaki hâkimiyetini kırmaya çalışsa da en iyi ekran kartlarından daha bütçe dostu seçeneklere kadar tüm seçenekleri ne yazık ki beklediği etkiyi yaratabilmiş değil. Popülerlikteki bu uçurumun bir süredir oyuncular da farkında olsa da AMD'nin son mali raporları ekran kartlarının şirketin nakit akışı için ne kadar büyük bir sorun olduğunu gösteriyor.

Ekran Kartı Satışlarında %33'lük Düşüş

AMD, 2024'ün ilk çeyreğine yönelik kazanç açıklamasında geçen yıla göre %2 artışla 5,5 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirirken, bunun başlıca nedeni, sırasıyla %80 ve %85 artış gösteren 'Veri Merkezi' ve 'İstemci' segmentleri oldu. Ekran kartı tarafında ise gelirlerdeki %33'lük düşüş AMD için bile beklenmedik oldu.

Bu rakamları aynı zamanda Steam'in donanım anketi de doğruluyor, Radeon RX 7900 XTX şu anda Steam donanım anketinde üst sıralarda yer alan tek AMD kartı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Radeon tabanlı ekran kartı kullanan konsol satışları da benzer rakamlarla karşı karşıya. Hem Xbox Series X ve S hem de PlayStation 5, Radeon grafikli özel ekran kartı birimleri kullanıyor ve hiçbiri için son satış rakamları iyi değil. Keza ASUS'un el konsolu Rog Ally için de aynı durum mevcut.

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