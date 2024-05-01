iPhone'larda Yaşanan Alarm Sorunu Yeniden Baş Gösterdi: Peki Çözüm Ne?

Pek çok iPhone kullanıcısı sosyal medyada günlük alarmlarının planlanan zamanda çalmadığından şikayet ediyor ve bu sinir bozucu sorunun tek çözümü Ayarlar menüsünden belirli bir özelliği devre dışı bırakmak gibi görünüyor.

Esasında iOS'un yol açtığı bu problemle ilk kez karşılaşmıyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde en az iki kez daha bu sorun kullanıcıların gündemindeydi. Görünen o ki Apple bu hatayı düzeltebilmiş değil çünkü bir kez daha Apple kullanıcıların ana gündemi olmuş durumda.

Apple soruna dair gelen raporlarla ilgili olarak bir kez daha resmî bir açıklamayla sorunu kabul etti ve bir "düzeltme" üzerinde çalışacağına söz verdi. Birçok kişi iPhone'larındaki alarm uygulamasının bozuk olduğunu düşünürken, Apple bunun beklenen zamanda "beklenen sesi" çalmadığını ve sorunun farklı bir nedenden kaynaklandığını belirtti.

iPhone Alarm Çalmama Sorunu Nasıl Çözülür?

Tıpkı daha önce yaşanan sorundaki gibi bu seferde de bu sorunla karşılaşan kullanıcıların iPhone'larının Ayarlar uygulamasının "Face ID ve Parola" alt menüsünden "Dikkat Farkındalığı" özelliğini kapatmaları tavsiye ediliyor.

Bu küçük ve geçici çözüm oldukça basit ve uygulaması kolay görünse de Apple'ın iPhone alarm sorunları için daha kapsamlı ve kesin bir çözüm bulması gerekiyor.

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