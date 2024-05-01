Yıllar Sonra Yeni Batman Oyunu 'Batman: Arkham Shadow' Geliyor!

Son Batman Arkham oyunundan sekiz yıl sonra Warner Bros. serinin yeni oyununu duyurdu. Batman: Arkham Shadow her ne kadar oyuncuları üzecek olsa da yalnızca VR özel bir oyun olacak.

Warner Bros. ve Meta, Batman: Arkham Shadow'un 2024 yılında Meta Quest 3'e özel olarak piyasaya sürülecek bir VR oyunu olduğunu açıkladı. Oyun, Iron Man VR oyununun yapımcısı Camouflaj ve Oculus Studios tarafından Warner Bros Interactive Entertainment ve DC ortaklığıyla geliştirildi.

Warner Bros. oyunda Batman'i kimin seslendirdiğini açıklamadı ancak Geoff Keighley'in 7 Haziran tarihinde gerçekleştireceği Summer Game Fest'te daha fazla detay açıklanacak.

Batman: Arkham Shadow Duyuru Fragmanı

"Kötülük sokaklarda kol geziyor. Gotham Şehri tehlikede ve onu kurtarabilecek tek kişi sensin. Warner Bros. Interactive Entertainment ve DC ortaklığıyla Camouflaj ve Oculus Studios tarafından hazırlanan yeni Meta Quest 3'e özel Batman: Arkham Shadow'un resmî tanıtımı için 7 Haziran tarihinde Summer Game Fest 2024'e katılın."

Normal şartlarda Batman serisi Rocksteady ile özdeşleşmiş olsa da ekip son dönemde Suicide Squad: Kill the Justice League oyuncularını oyuna geri döndürmeye çalışmakla meşgul.

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