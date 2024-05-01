Yüzünü Görmek İstemiyorum Diyenlere Google'dan Müjde!

Google Fotoğraf sahip olduğu özellikler ile fotoğraf depolama konusunda piyasadaki en iyi çözümlerin başında geliyor. Özellikle daha hızlı yedekleme yapabildiği için iCloud karşısıda birçok iPhone kullanıcısını kendine çekmeyi başarıyor.

Yüz tespiti ve arama yetenekleri konusunda nedeyse rakipsiz olan Google Fotoğraflar'da kişinin adını (daha önce belirlediyseniz) veya köpek hatta araba yazarak doğrudan aradığınız fotoğrafa ulaşmanız mümkün.

Google Fotoğraflar Seçtiğiniz Kişileri Daha Az Gösterecek!

İnsanlara karşı görüşlerimiz zamanla değişiyor. Bir dönem sizin için çok değerli olan birisi gün geldiğinde hiç görmek istemediğiniz birisine dönüşüyor. Google Fotoğraflar'ın v6.81.0.628906483 sürümünde bu konuya el attığı tespit edildi.

Google Fotoğraflar'da artık görmek istemediğiniz bir kişiyi seçerek "Yüzü anılarda gizle" seçeneğine tıklamanız yeterli olacak. Bu seçenekten anlaşılabileceği üzere gizlediğiniz kişi, anılar kısmında size gösterilmeyecek fakat fotoğraf arşivinde görebileceksiniz.

Böylece kişinin tamamen kaybolması yerine daha az gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Google bu özelliği şu anda test ettiği için herkese ne zaman sunulacağı bilinmiyor, fakat kısa süre içerisinde kullanıma açılacağını tahmin ediyoruz.