Yapay Zeka Yarışı: Apple iOS 18 ile Samsung One UI 6.1 Arasında Hangi Özellikler Öne Çıkıyor?

Hazırlanan son raporlara göre iOS 18 güncellemesiyle yapay zeka konusunda büyük ilerleme kaydedeceğini gösteriyor. Geride kalmak istemeyen Apple’ın iOS 18 için Samsung'dan ilham almış gibi görünüyor.

Gelecek olan iOS 18 güncellemesinde, Samsung Internet Tarama Yardımı özelliğine benzeyen Safari web tarayıcısında özetleme yeteneği de dahil olmak üzere, yapay zeka destekli çeşitli özellikler yer alacağı söyleniyor.

iOS 18 Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Öncelikle İOS 18'deki Notes uygulamasının, Sesli Notlar uygulamasına geçmeden ses kaydetmeye izin vereceği söyleniyor. Bu da yine Samsung Notes'un ses kayıt özelliğine benziyor.

Ayrıca Apple, iOS 18 ile birlikte Hesap Makinesi uygulamasına da birim dönüştürücü eklemeyi planlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve Samsung'un bir adım ilerisine giderek Hesap Makinesi uygulamasını Notes uygulamasıyla entegre etmesi bekleniyor.

Söylentilere konu olan diğer özellikleri arasında Apple Music uygulamasında otomatik çalma listesi oluşturma, Canvas uygulamasında yeni Sahneler özelliği ve Apple Health uygulamasında yapay zeka destekli özellikler yer alıyor.

Son olarak önemli bir diğer özellik olarak iOS 18'deki Mesajlar uygulamasına da RCS desteği getirilecek ve sonunda Android kullanıcılarıyla daha yüksek kalitede anlık mesajlaşmaya olanak sağlanacak.