Destek Verdiklerine Pişman Oldular: Milyarderlerin Paraları Trump Yüzünden Eridi
ABD'deki vergi rüzgarları tüm dünyayı etkilemiş durumdayken milyarderlerin kesesini de ciddi anlamda eritmeye başladı. İşte serveti zarar görenler...
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana getirdiği yenilikler ve dahi zam tarifeleri şu an dünyanın gündemine oturmuş bulunuyor. Pek çok teknoloji devi, getirilen yeni tarifelerden şikayetçiyken ürünlerin üretim bedeli yakın zamanda kâr getirmeyecek ve böyle giderse fiyatlarda zam yapılacak.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında yeniden göreve gelmesiyle birlikte, teknoloji devlerinin tutumlarında gözle görülür bir değişim yaşanıyor.
Vergi rüzgarı sadece teknoloji devlerini değil aynı zamanda milyarderlerin kesesini de direkt olarak etkiledi. Pek çok şirket değer kaybederken bazı milyarderlerin, hatta seçimlerde Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'ın bile paraları eridi. Listede dünyanın en zengin insanları yer alıyor.
Gelin Trump'ın vergilerinden kimler nasiplenmiş bakalım...
Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg Ciddi Para Kaybetti
İşte dünyada servetleriyle ün salmış kişiler ve vergilerin etkileri:
- Carlos Slim (Mexico)
Meksika'nın en zengin adamı olarak öne çıkan Carlos Slim, ABD'nin gümrük tarifelerinden kısmen kaçan nadir milyarderlerden biri oldu. Slim'in net serveti, Meksika borsasının yükselmesiyle yaklaşık yüzde 4 arttı, 85,5 milyar dolara çıktı.
- Jeff Bezos (Amazon)
Amazon'un hisseleri, Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 değer kaybetti. Bu da Bezos'un kişisel servetinde 15,9 milyar dolarlık bir düşüşe kapı araladı. Amazon'un değer kaybı, şirketin Şubat ayında zirveye ulaşan hisse değerinden sonra gelen sert düşüşle başladı.
- Ernest Garcia (Carvana)
Carvana'nın CEO'su Ernest Garcia, şirketinin hisselerinin yüzde 20 düşmesiyle birlikte 1,4 milyar dolar kaybetti. Carvana'nın değeri yılın başından bu yana yüzde 36 oranında düştü.
- Zhang Congyuan (Huali Industrial)
Çinli ayakkabı üreticisi Huali Industrial'ın kurucusu Zhang Congyuan, Trump'ın Çin'e uyguladığı ek yüzde 34'lük gümrük vergisinin etkisiyle servetinin yüzde 13'ünü, yani 1,2 milyar doları kaybetti. İlaveten; Nike, Adidas ve Lululemon gibi büyük markalar da benzer şekilde büyük kayıplar yaşadı.
- Mark Zuckerberg (Meta)
Meta'nın kurucusu Zuckerberg, sosyal medya devinin hisse değerinin yüzde 9 düşmesi nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı. Zuckerberg'in servetinden yaklaşık 17,9 milyar dolar eksildi. Meta bu yılın başında büyük kazançlar elde etmişti, ancak Şubat ortasından sonra ciddi bir değer kaybı yaşadı.
- Tobi Lutke (Shopify)
Kanada'nın e-ticaret devi Shopify'ın CEO'su Tobi Lutke, şirketinin hisselerindeki yüzde 20'lik düşüşle birlikte 1,5 milyar dolar kaybetti. Shopify'ın gelirinin büyük kısmı ithal ürünlerin satışına dayandığı için, S&P/TSX Bileşik Endeksi'ndeki düşüş de direkt olarak şirkete vuruyor.
- Elon Musk (Tesla)
Tesla CEO'su Musk, Trump'ın yeni gümrük vergileriyle birlikte büyük bir kayıp yaşadı. Tesla'nın hisse değerlerinin yüzde 5,5 düşmesi, Musk'ın servetinden 11 milyar doları sildi. Musk, Tesla'ya odaklanmayı planlasa da, gümrük vergileri şirketin hisse fiyatlarını zor durumda bırakıyor.
- Bernard Arnault (LVMH)
Avrupa Birliği'nin ABD'ye yönelik uygulamaya koymayı planladığı yüzde 20'lik gümrük vergisi, lüks ürünlerin ihracatını ciddi şekilde etkiliyor. Arnault'nun liderliğindeki LVMH'nin hisseleri Paris borsasında düşüşe geçerek, Fransız milyarderin servetinden 6 milyar dolar silindi.