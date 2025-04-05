Destek Verdiklerine Pişman Oldular: Milyarderlerin Paraları Trump Yüzünden Eridi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana getirdiği yenilikler ve dahi zam tarifeleri şu an dünyanın gündemine oturmuş bulunuyor. Pek çok teknoloji devi, getirilen yeni tarifelerden şikayetçiyken ürünlerin üretim bedeli yakın zamanda kâr getirmeyecek ve böyle giderse fiyatlarda zam yapılacak.

Vergi rüzgarı sadece teknoloji devlerini değil aynı zamanda milyarderlerin kesesini de direkt olarak etkiledi. Pek çok şirket değer kaybederken bazı milyarderlerin, hatta seçimlerde Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'ın bile paraları eridi. Listede dünyanın en zengin insanları yer alıyor.

Gelin Trump'ın vergilerinden kimler nasiplenmiş bakalım...

Jeff Bezos, Elon Musk ve Mark Zuckerberg Ciddi Para Kaybetti

İşte dünyada servetleriyle ün salmış kişiler ve vergilerin etkileri: