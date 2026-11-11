Çok Sevilen FPS Oyunu Marathon Ücretsiz Olacak! Tarih Açıklandı

Marathon'u satın almadan denemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat duyuruldu. Geliştirici ve yayıncı Bungie, üçüncü sezonun ilk haftasında oyunun ücretsiz erişime açılacağını açıkladı. Oyunu hiç oynamadıysanız birkaç gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden Marathon'a girebileceksiniz.

Marathon Hangi Tarihler Arasında Ücretsiz Olacak?

Maraton, 8-15 Aralık tarihleri arasında ücretsiz oynanabilir olacak. Bu etkinlik devam ettiği sürece yeni PvE modu olan Expeditions, güncel harita, yeni ekipmanlar ve dahası kazanılabilecek. Ayrıca arkadaşlarını oyunu oynamaya davet eden oyuncular da oyun içi çeşitli ögeler (skin, çıkartma, süs ve benzerleri) kazanabilecek.

Aslına bakacak olursanız Bungie, bu tür kampanyaları düzenli olarak başlatıyor. Hatırlatmak gerekirse yine bu yılın Haziran ayında Bungie'nin oynaması ücretsiz olduğunu sizinle paylaşmıştık. 3 Haziran 2026'da başlayan kampanya, 9 Haziran 2026'ya kadar devam etmişti. Şimdi benzer kampanya kapsamında oyun yine potansiyel oyuncularla buluşturuluyor.

Marathon'u Sonradan Satın Alanların İlerlemesi Duracak mı?

Diyelim ki Marathon'u ücretsizken yüklediniz ve oynadınız. Bu etkinlik sırasında birçok eşya aldınız ve hesabınızı geliştirdiniz. Sonrasında "Open Play Week" adı verilen bu etkinlik bitip oyun yeniden ücretli oldu. Siz de oyunu beğendiğiniz için satın aldınız. Hiç endişelenmenize gerek yok çünkü ücretsizken edindiğiniz her eşya ve kaydettiğiniz ilerlemeler aynı şekilde duracak.

Marathon'un Fiyatı Normalde Ne Kadar?

Marathon şu an Steam'de 27.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 1.406 TL'ye denk geliyor. Oyunun ayrıca konsol sürümü de mevcut. PlayStation ve Xbox'ta 1.499 TL'ye alınabiliyor. Yani güncel kurla hesapladığımızda PC sürümü ile arasında 93 TL'lik bir fark söz konusu.

Marathon Nasıl Bir Oyun?

Marathon, bilim kurgu temalı FPS oyunları arasında yer alıyor. Escape from Tarkov ile benzer bir oynanış sunuyor. Extraction shooter türü gereği haritaya giriyor, ganimet topluyor ve başımıza bir şey gelmeden sağ salim çıkmaya çalışıyoruz. Tek başımıza veya 2-3 kişilik bir ekiple ilerleyebiliyoruz. Değerli eşyalara sahip olmak için binaları ve çeşitli bölgeleri araştırıyoruz.

Oyunda karşımıza hem yapay zekâ tarafından kontrol edilen düşmanlarla hem de diğer oyuncular çıkıyor. Topladığımız eşyaları bunların saldırısından dolayı kaybetmemek için bir an önce çıkış noktasına ulaşıp bölgeden ayrılmamız gerekiyor. Eğer başaramazsak topladığımız tüm ganimetler buhar oluyor.

Bu arada karşımıza çıkan her oyuncuyla çatışmak zorunda değiliz. Bazıları ile anlaşabilir ya da çatışmaya girmeden yollarımıza devam edebiliriz. Ama sonuçta oyunun türü de amacı da belli. Kimseye kolay kolay güven olmuyor. O yüzden her türlü tehlikeye karşı gözünüzü dört açmanız şart.

Editörün Yorumu

Marathon'u merak eden ama 27.99 dolarlık fiyatı nedeniyle henüz satın almamış oyuncuların bu etkinliği değerlendirmesini öneririm. Özellikle arkadaşlarıyla PvE oyunları oynamayı sevenler için yeni expeditions modunun da büyük avantaj olacağı kanaatindeyim.

Gönül isterdi ki bu süre daha uzun olsun ama yine de oyunu yeterince keşfetmek için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şahsen ben bir önceki dönemde oyunu ücretsiz olarak oynadım. Bu tür oyunların yüksek temposuna çok alışkın olmadığım için satın almadım ama içerik açısından gayet zengin olduğunu gördüm. Bu tür yapımları seven epey oyuncu da var. Dolayısıyla bu sürenin sonunda satın alımların artacağını tahmin ediyorum.