Black Friday'de Oyunculara Philips Evnia Monitör Önerileri: Fiyatlar 6.299 TL'den Başlıyor
Philips Evnia, Black Friday için 49 inç QD-OLED modelden 6.299 TL'lik 240 Hz monitöre kadar dört oyuncu monitörünü öne çıkarıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Philips Evnia, Black Friday için dört oyuncu monitörünü öne çıkardı. Fiyatlar 6.299 TL ile 56.999 TL arasında değişiyor.
- Philips Evnia 49M2C8900 ve 27M2N6501L QD-OLED panel kullanıyor, 27M2N5201P ve 27M2N3501PA ise 260 Hz'e çıkabilen Fast IPS ekrana sahip.
- Modeller İtopya, Trendyol, Amazon ve Hepsiburada gibi mağazalarda satılıyor.
Black Friday'de monitör yenilemek isteyenler için Philips Evnia'nın tam da size uygun dört farklı modeli var. Listede 49 inçlik kavisli QD-OLED ekrandan 6.299 TL'ye satılan Full HD 240 Hz modele kadar her bütçeye uygun bir seçenek var. Hangisinin size uyduğu, oynadığınız oyunlara ve bilgisayarınızın ne kadar kare üretebildiğine bağlı.
Geniş Ekran Sevenler için Philips Evnia 49M2C8900
Serinin en büyük modeli Philips Evnia 49M2C8900, 49 inçlik kavisli SuperWide ekranıyla masasında bol yer olan oyunculara hitap ediyor. 32:9 en boy oranı ve Dual QHD çözünürlük, bu formatı destekleyen PC oyunlarında yarış pistlerini ve oyun dünyalarını kesintisiz, çok daha geniş bir açıdan görmenizi sağlıyor.
QD-OLED panel derin siyahlar ve canlı renkler sunuyor. Yapay zekâ destekli Ambiglow teknolojisi ise monitörün arkasındaki ışığın rengini ve parlaklığını ekrandaki görüntüye göre ayarlıyor. Böylece oyunun atmosferi ekranın dışına, odaya taşınıyor. Modelin tavsiye edilen fiyatı KDV dahil 56.999 TL.
QD-OLED ve 240 Hz Bir Arada: Philips Evnia 27M2N6501L
Philips Evnia 27M2N6501L, 26,5 inç QHD ekranında 240 Hz yenileme hızını QD-OLED panelle birleştiriyor. Model hem rekabetçi maçlarda hız arayanlar hem de detaylı oyun dünyalarında görüntü kalitesinden ödün vermek istemeyenler için tasarlandı.
240 Hz'in hakkını vermek için yüksek kare hızına ulaşabilen bir bilgisayar gerekiyor. NVIDIA G-SYNC Compatible desteğiyle monitör, DisplayPort üzerinden uyumlu bir NVIDIA ekran kartına bağlandığında ekran yırtılmalarını azaltıyor. Fiyatı KDV dahil 26.999 TL.
Rekabetçi Oyunlar için Philips Evnia 27M2N5201P
27 inç Full HD Fast IPS panelli Philips Evnia 27M2N5201P, listenin en uygun fiyatlı modeli. 240 Hz olan yerel yenileme hızı 260 Hz'e kadar çıkabiliyor. 1 ms GtG tepki süresi ve 0,3 ms Smart MBR teknolojisi, hızlı aksiyon sahnelerinde hareketlerin daha net görünmesini sağlıyor.
Monitörde Adaptive-Sync, düşük giriş gecikmesi ve HDR10 desteği de bulunuyor. Yapay zekâ destekli Ambiglow burada da ekrandaki renkleri ve parlaklığı analiz edip arka aydınlatmayı anlık olarak değiştiriyor. Model, Black Friday kapsamında KDV dahil 6.299 TL'ye satılıyor.
Beyaz Tasarımıyla Öne Çıkan Philips Evnia 27M2N3501PA
Siyah monitörlerin hâkim olduğu pazarda beyaz kasasıyla dikkat çeken Philips Evnia 27M2N3501PA, 27 inç QHD Fast IPS panel kullanıyor. Hız aşırtmayla 260 Hz'e çıkabilen yenileme hızı ve 0,3 ms Smart MBR, hızlı tempolu oyunlarda görüntüyü akıcı tutuyor. Adaptive-Sync ve düşük giriş gecikmesi de ekran yırtılmalarını azaltıyor.
Karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Stark ShadowBoost, Smart Sniper ve Smart Crosshair gibi özellikler nişan almayı kolaylaştırıyor. CrystalClear, SmartContrast ve HDR desteğinin yanında ergonomik stand, LowBlue Mode ve Flicker-free teknolojisi uzun oyun seanslarında konfor sunuyor. Black Friday fiyatı KDV dahil 9.999 TL.
Philips Evnia Monitörlerin Black Friday Fiyatları
Bütçesi sınırlı rekabetçi oyuncular için 27M2N5201P, OLED görüntüyü 27 inç civarında isteyenler için 27M2N6501L öne çıkıyor. Dört modelin temel özellikleri ve fiyatları şöyle:
|Model
|Ekran
|Panel
|Fiyat (KDV dahil)
|Philips Evnia 49M2C8900
|49 inç Dual QHD, 32:9 kavisli
|QD-OLED
|56.999 TL
|Philips Evnia 27M2N6501L
|26,5 inç QHD, 240 Hz
|QD-OLED
|26.999 TL
|Philips Evnia 27M2N5201P
|27 inç Full HD, 240 Hz (260 Hz'e kadar)
|Fast IPS
|6.299 TL
|Philips Evnia 27M2N3501PA
|27 inç QHD, 260 Hz'e kadar
|Fast IPS
|9.999 TL