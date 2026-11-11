Kasım İndirimleri 2026: Telefon, Televizyon ve Robot Süpürge ve Çok Daha Fazlası

Kasım indirimlerinin en yoğun günü 27 Kasım ama teknoloji fırsatlarının bir kısmı o günü beklemiyor. Insta360 X6 ve Luna Ultra'daki %10 indirim 19 Kasım'da bitiyor. Xiaomi'de telefon, televizyon, robot süpürge ve akıllı saat fırsatları 30 Kasım'a kadar sürüyor. Telefonda Samsung ve HONOR da kendi mağazalarında kampanya yürütüyor.

Xiaomi TV A Pro 75 inç 14.000 TL indirimle 40.999 TL'ye iniyor. Kamera tarafında en yüksek oran %25 ile Insta360 X5'te. Bu yıl işinizi kolaylaştıran bir değişiklik de var. Mağazalar 1 Ağustos 2026'dan beri eski fiyat olarak son 10 günün en düşük fiyatını göstermek zorunda. Etikete bakarak indirimin gerçek olup olmadığını birkaç saniyede anlayabilirsiniz.

Gerçek İndirimi Etiketten Anlamanın Yolu

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemesi, üstü çizili fiyatın anlamını değiştirdi. Satıcı artık indirimden önceki fiyat olarak son 10 gün içinde uyguladığı en düşük fiyatı yazıyor. Kampanyadan bir hafta önce fiyatı şişirip sonra indirim yapmak bu yüzden zorlaştı. Kurala uymayan satıcıyı 108.370 TL'den başlayıp 39.916.524 TL'ye çıkan idari para cezası bekliyor.

Yine de etiket tek başına yetmiyor. On gün kısa bir süre ve ürün iki ay önce daha ucuz olabilir. Sepete atmadan önce fiyat karşılaştırma sitelerindeki fiyat grafiğine bakın. Grafik son bir ayda daha düşük bir fiyat gösteriyorsa acele etmeyin.

Insta360 Kameralarda %25'e Varan İndirim

Insta360, Kasım indirimlerini 8-28 Kasım 2026 arasında sürdürüyor. Kampanyadaki en yüksek kamera indirimi %25 ile X5'te. 360 derece çekime ilk kez başlayacaksanız %22 indirimli X4 Air daha uygun bütçeli bir başlangıç. Klasik aksiyon kamerası arayanlar için Ace Pro 2'de oran %15.

Markanın duyurduğu %40'a varan indirim kameraları kapsamıyor. Bu oran yalnızca toplantı odaklı Conference serisinde geçerli. Telefon gimbali arıyorsanız Flow serisinde indirim %28'e kadar çıkıyor. Oranların tamamı Standard Bundle paketleri için geçerli.

Ürün İndirim Son Tarih Insta360 X5 %25 28 Kasım 2026 Insta360 X4 Air %22 28 Kasım 2026 Insta360 GO Ultra %20 28 Kasım 2026 Insta360 Ace Pro 2 %15 28 Kasım 2026 Insta360 Flow serisi %28'e varan 28 Kasım 2026 Insta360 Conference serisi %40'a varan 28 Kasım 2026 Insta360 X6 %10 19 Kasım 2026 Insta360 Luna Ultra Creator Bundle %10 19 Kasım 2026

Insta360 X6 ve Luna Ultra İçin Son Gün 19 Kasım

Insta360'ın 2026'da çıkardığı iki model ilk kez indirime giriyor. X6 Standard Bundle ve Luna Ultra Creator Bundle'da oran %10, süre ise 8-19 Kasım. İndirim, kampanyanın geri kalanından dokuz gün önce bitiyor. Insta360 bu iki ürünü 21 Aralık'ta başlayacak yılbaşı kampanyasına da almıyor. 19 Kasım'ı kaçırırsanız 2026 içinde ikinci bir indirim görmeyeceksiniz.

X6, Insta360'ın verilerine göre 8K 50 fps 360 derece video çekiyor ve X5'e kıyasla %33 daha geniş sensör alanı taşıyor. Fiyat karşılaştırma sitelerinde 11 Kasım 2026'da ürünün en düşük fiyatı 34.980 TL'ydi. Aynı model 9 Kasım'da 33.030 TL'yi görmüş. Satın almadan önce birkaç satıcıyı karşılaştırmanızda fayda var.

Luna Ultra ise Leica imzalı lensi ve 1 inç sensörüyle el tipi gimbal kamera sınıfında yer alıyor. Çıkarılabilir 2 inç OLED ekranı, tek başına çekim yapanların kamerayı uzaktan kontrol etmesini sağlıyor. Kamera 15 kata kadar zoom da yapıyor.

Akıllı Telefonlarda Kasım İndirimleri

Samsung, Kasım Fırsatları 2026 kampanyasını samsung.com/tr üzerinde 1-30 Kasım arasında sürdürüyor. Sitede Galaxy S26 256 GB 63.199 TL, Galaxy S26+ 256 GB ise 74.899 TL fiyatla yer alıyor. Kampanya ürünlerinde %3 ek Samsung Rewards puanı kazanıyorsunuz. Eski telefonunuzu verirseniz değişim kampanyası cihazın değerini sepette düşüyor.

HONOR da kendi çevrim içi mağazasında Kasım Fırsatları kampanyası yürütüyor. HONOR Magic8 Pro 84.999 TL fiyat ve 6.000 TL ek indirimle, HONOR 600 Pro 64.999 TL fiyat ve 9.000 TL ek indirimle satışta. HONOR 600 Lite 5.000 TL indirimle 34.999 TL'ye iniyor. HONOR 400 ise 13 Kasım 18.00 ile 16 Kasım 06.00 arasındaki flaş indirimde 29.999 TL.

Xiaomi, Efsane Xiaomi Günleri kampanyasını kendi mağazası mi.com'da 30 Kasım 2026'ya kadar sürdürüyor. Telefonlarda en yüksek indirim Xiaomi 17 ve REDMI Note 15 Pro+ 5G'de, tutar 8.000 TL'ye kadar çıkıyor. POCO X8 Pro serisinde indirim 6.000 TL'ye varıyor.

Kampanya listesi bu modellerle bitmiyor. Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T serisi, REDMI Note 17 serisi ve POCO F9 serisi de indirimli telefonlar arasında. Tablet bakıyorsanız Xiaomi Pad 8 serisi ve REDMI Pad 2 aynı kampanyada yer alıyor.

Robot Süpürgelerde Ek İndirim ve Kupon Fırsatı

Xiaomi Robot Vacuum H40, 19.499 TL kampanya fiyatıyla satışta. Ürünü sepete ekleyince 1.500 TL ek indirim devreye giriyor ve fiyat 17.999 TL'ye iniyor. Model 10.000 Pa emiş gücü sunuyor, süpürürken aynı anda paspas da yapıyor. Dolaşma önleyici teknolojisi saçların fırçaya sarılmasını azaltıyor.

Daha yüksek bütçeli seçenek Xiaomi Robot Vacuum 6. Tavsiye edilen satış fiyatı 49.999 TL olan modelde 30 Kasım'a kadar 5.000 TL'lik indirim kuponu kullanabilirsiniz. Kupon Xiaomi mağazaları, Vatan, Teknosa, Trendyol ve n11'de geçerli. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max'te ise mi.com'da indirim 10.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Xiaomi TV A Pro 75 İnçte 14.000 TL İndirim

Büyük ekran televizyon arıyorsanız kampanyanın en dikkat çekici ürünü Xiaomi TV A Pro 75 inç. Model 14.000 TL indirimle 40.999 TL'ye iniyor. 4K QLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızı desteği, bu fiyata 75 inç arayanlar için güçlü bir ikili. Daha büyüğünü isterseniz Xiaomi TV Max 85 inçte indirim 10.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Akıllı Saat ve Kulaklıkta Kampanya Fiyatları

Xiaomi Watch S5 46mm'nin kampanya fiyatı 8.399 TL. Saatin öne çıkan tarafı ultra ince çerçeveli AMOLED ekranı. Kulaklık tarafında REDMI Buds 8 Pro 4.499 TL'ye iniyor ve 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme sunuyor. Daha uygun bütçeli seçenek arıyorsanız REDMI Watch 6 ve Xiaomi Smart Band 10 Pro da kampanya listesinde.

Ürün Kampanya Fiyatı Avantaj Xiaomi Robot Vacuum H40 19.499 TL Sepette 1.500 TL ek indirim Xiaomi Robot Vacuum 6 49.999 TL (tavsiye edilen fiyat) 5.000 TL indirim kuponu Xiaomi TV A Pro 75 inç 40.999 TL 14.000 TL indirim Xiaomi Watch S5 46mm 8.399 TL Kampanyaya özel fiyat REDMI Buds 8 Pro 4.499 TL Kampanyaya özel fiyat

Xiaomi Alışverişinde Cuma Günü Avantajı

Kampanyanın asıl avantajı cuma günlerinde. Xiaomi her cuma sepet tutarına göre 3.000 TL'ye varan ek indirim uyguluyor. Aceleniz yoksa en mantıklı gün 27 Kasım Cuma. O gün Mi Puan ile yaptığınız ödemelerde %10 ek indirim de devreye giriyor. Kasım boyunca verdiğiniz her sipariş ayrıca sonraki alışveriş için %10'luk kupon kazandırıyor.

MediaMarkt Etiketlerinde Kuralın Etkisi

10 gün kuralının nasıl çalıştığını MediaMarkt'ın kampanya sayfasında görebilirsiniz. 10-13 Kasım 2026 fırsatlarında Monster Abra A5 V2 oyun bilgisayarı 42.799 TL'den 38.999 TL'ye iniyor. Bu %8,87'lik gerçek bir indirim. Oral-B Aquacare Oxyjet ağız duşu da 3.999 TL'den 3.499 TL'ye düşmüş.

Aynı sayfada HyperX Cloud III S Wireless kulaklığın fiyatı 5.399 TL. Son 10 günün en düşük fiyatı ise 5.414 TL. Aradaki fark yalnızca 15 TL. Kampanya sayfasındaki her ürün büyük indirimde olmuyor, o yüzden oranı kendiniz kontrol edin.

Hangi Ürünü Ne Zaman Almalısınız

Insta360 X6 ya da Luna Ultra alacaksanız 19 Kasım'ı geçirmeyin. X5, X4 Air, GO Ultra ve Ace Pro 2 için 28 Kasım'a kadar vaktiniz var. Bu dört model 21 Aralık'ta başlayacak yılbaşı kampanyasında da aynı oranlarla dönüyor. Kaçırırsanız ikinci şansınız olacak.

Xiaomi ürünü düşünüyorsanız cuma günlerini kollayın, kampanya 30 Kasım'da bitiyor. Diğer mağazalarda karar vermeden önce etiketteki eski fiyata ve fiyat grafiğine bakmanız yeterli. İndirim oranı tek haneliyse ve ürüne hemen ihtiyacınız yoksa 27 Kasım haftasını beklemek mantıklı.