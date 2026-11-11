Samsung Galaxy S27 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+'ın tasarımı ortaya çıktı. Peki, yeni amiral gemisi modeller nasıl görünecek? İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
· 2 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Galaxy S27 serisinin tasarımı ortaya çıktı.Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun yatay kamera adasına geçmesi, S27+'ın ise mevcut tasarımı koruması bekleniyor.
  • Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Galaxy S27 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6, Avrupa'daki S27+'ta Exynos 2700 kullanılacağı iddia edildi.
  • Galaxy S27 serisinin 2027 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S27 serisine diar önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+'a ait maketlerin fotoğrafı paylaşıldı. Görüntüler, Samsung'un yeni seride özellikle üst segment modellerin kamera tasarımını değiştireceğini gösteriyor.

Galaxy S27 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Fotoğrafta Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro, yenilenen arka kamera modülüyle dikkat çekiyor. Galaxy S27+ ise mevcut Galaxy S26+ modelinin tasarımını büyük ölçüde koruyor. Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak.

Galaxy S27+'ın arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün yanında ise bir adet LED flaş konumlanacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy S26+'ta da benzer tasarım tercih edilmişti. Aşağıdaki görselde sırasıyla Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+ bulunuyor.

Galaxy S27 Serisinin İşlemcileri Nasıl Olacak?

Model İddia edilen işlemci
Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6
Galaxy S27+ Exynos 2700

İddiaya göre Galaxy S27 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Galaxy S27 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Galaxy S27+'ın Avrupa pazarında Exynos 2700 işlemcisiyle birlikte geleceği öne sürüldü.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Galaxy S27 serisini 2027 yılının başlarında tanıtması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Şirket henüz modellerin teknik özelliklerini veya lansman tarihini açıklamadı. Bu arada güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 12.000 mAh Bataryaya Sahip
MOBİL

Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 12.000 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi, yeni bir Redmi telefon tanıtmaya hazırlanıyor. İddiaya göre telefon yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. İşte merak edilen detaylar!

Editörün Yorumu

Galaxy S27 serisinin tasarımını çok beğendim. Yeni amiral gemisi modeller yalnızca tasarımıyla değil işlemcileriyle de dikkatimi çekti. Telefonların güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s27_series_dummy_units_surface_in_new_leak-news-75426.php

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER