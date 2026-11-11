Samsung Galaxy S27 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S27 serisine diar önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+'a ait maketlerin fotoğrafı paylaşıldı. Görüntüler, Samsung'un yeni seride özellikle üst segment modellerin kamera tasarımını değiştireceğini gösteriyor.

Galaxy S27 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Fotoğrafta Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro, yenilenen arka kamera modülüyle dikkat çekiyor. Galaxy S27+ ise mevcut Galaxy S26+ modelinin tasarımını büyük ölçüde koruyor. Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak.

Galaxy S27+'ın arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün yanında ise bir adet LED flaş konumlanacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy S26+'ta da benzer tasarım tercih edilmişti. Aşağıdaki görselde sırasıyla Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27+ bulunuyor.

Galaxy S27 Serisinin İşlemcileri Nasıl Olacak?

Model İddia edilen işlemci Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Galaxy S27+ Exynos 2700

İddiaya göre Galaxy S27 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Galaxy S27 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Galaxy S27+'ın Avrupa pazarında Exynos 2700 işlemcisiyle birlikte geleceği öne sürüldü.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Galaxy S27 serisini 2027 yılının başlarında tanıtması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Şirket henüz modellerin teknik özelliklerini veya lansman tarihini açıklamadı. Bu arada güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 serisinin tasarımını çok beğendim. Yeni amiral gemisi modeller yalnızca tasarımıyla değil işlemcileriyle de dikkatimi çekti. Telefonların güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.