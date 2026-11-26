Acer, Nitro KG0 serisinin IPS panelli üyesi Nitro KG270 W5 ile rekabetçi oyunlarda hızı ve görüntü kalitesini bir arada arayan oyunculara güçlü bir oyun monitörü sunuyor. 27 inçlik Full HD (1920 x 1080) IPS panelini 260 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresiyle bir araya getiren model, çerçevesiz ZeroFrame tasarımı ve HDR10 desteğiyle de dikkat çekiyor.

IPS Panel ve HDR10 ile Canlı Görüntüler

Acer Nitro KG270 W5, 27 inç boyutundaki Full HD (1920 x 1080) IPS ekranıyla her sahneyi net ayrıntılarla yansıtıyor. Yüzde 99 sRGB renk gamı canlı ve gerçeğe yakın renkler üretirken ekran, 178 derece yatay ve dikey izleme açısına sahip. Renk doğruluğunu ve kontrastı iyileştiren HDR10 desteğiyle gelen monitör, 250 nit parlaklık ve 100.000.000:1 dinamik kontrast oranıyla görsellere derinlik kazandırıyor. Parlama önleyici ekran yüzeyi ise görüntü konforunu destekliyor.

Hızlı Tempolu Oyunlar için 260 Hz

Nitro KG270 W5, DisplayPort bağlantısıyla 260 Hz, HDMI bağlantısıyla 240 Hz yenileme hızına ulaşıyor. 0,5 ms tepki süresi ve 1 ms'ye kadar VRB değeriyle desteklenen monitör, yüksek tempolu oyunlarda bulanıklığı azaltarak net ve akıcı görüntüler sağlıyor. AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ise monitörün kare hızını ekran kartının kare hızıyla senkronize ederek ekran yırtılmalarının önüne geçiyor ve kesintisiz bir oyun deneyimi oluşturuyor.

ZeroFrame Tasarım ve Esnek Kullanım

Çerçevesiz ZeroFrame tasarımı, görüntüleme alanını genişletirken özellikle çoklu monitör kurulumlarında kesintisiz bir görsel deneyim sağlıyor. -5 derece ile 25 derece arasında eğim ayarı ekranın kullanıcının bakış açısına göre konumlandırılmasına olanak tanırken 100 x 100 mm VESA montaj desteği duvara monte kullanım imkanı da sunuyor.

Zengin Bağlantı Seçenekleri

İki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 girişiyle donatılan Nitro KG270 W5, farklı cihazlarla kolay bağlantı kuruyor. Kulaklık çıkışı ve 4 W çıkış gücüne sahip dahili hoparlörlerle gelen monitörün kutu içeriğinde DisplayPort ve HDMI kabloları da yer alıyor.

Göz Konforunu Destekleyen Teknolojiler

Nitro KG270 W5, Acer VisionCare 1.0 teknolojisinin yanı sıra Acer BlueLightShield™ mavi ışık filtresi ve titreşimsiz ekran teknolojisiyle geliyor. Titreşimi ortadan kaldıran ekran, uzun oyun ve video izleme seanslarında gözlerin daha az yorulmasına yardımcı oluyor. IPS panelini, 260 Hz yenileme hızını ve göz konforunu destekleyen teknolojilerini bir araya getiren Acer Nitro KG270 W5, hız ile konforu birlikte arayan oyuncular için güçlü bir tercih olarak konumlanıyor.

Acer Nitro KG270 W5'in Fiyatı Ne Kadar?

Acer Nitro KG270 W5, 6.499 TL fiyat etiektiyle satılıyor.