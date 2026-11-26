Electronic Arts'ın popüler oyunlarını daha uygun fiyata oynamak isteyenler için yeni bir kampanya başladı. Epic Games, PlayStation ve Steam mağazalarında EA Play aboneliği indirime girdi. Kampanya sayesinde EA Sports FC 26 başta olmak üzere Electronic Arts'ın pek çok oyununa daha düşük ücretle erişmek mümkün hâle geldi.

EA Play Aboneliğinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games: 35,19 TL

PlayStation: 39,99 TL

Steam: 1.20 dolar (60 TL)

EA Play'in bir aylık aboneliği Epic Games mağazasında 219,99 TL'den 35,19 TL'ye düştü. PlayStation mağazasında ise bir aylık EA Play aboneliği yüzde 81 oranında indirime girerek 219,99 TL yerine 39,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Steam'de bir aylık EA Play aboneliği 5.99 dolar (303 TL) yerine 1.20 dolara (60 TL) satılıyor.

Söz konusu kampanyadan yalnızca daha önce EA Play aboneliği kullanmamış oyuncular yararlanabiliyor. İndirimin sadece ilk ay için geçerli olduğunu da belirtelim. İlk ayın ardından abonelik, standart fiyat üzerinden yenilenecek. Oyuncular bu süre içerisinde EA oyunlarının çevrim içi modlarını deneyimleyebilir veya beğendikleri yapımların hikâye modlarını tamamlayabilir.

Eğer EA Play aboneliğini denemek istiyorsanız Steam, PlayStation ve Epic Games mağazaları üzerinden aylık abone olabilir ve beğenmezseniz aboneliğiniz bitmeden iptal edebilirsiniz. PlayStation ve Steam'deki kampanya 3 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Epic Games mağazasında ise kampanya bitiş tarihi bilgisi yer almıyor.

EA Play Nedir?

EA Play, aylık veya yıllık abonelik ücreti karşılığında Electronic Arts oyunlarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlayan bir hizmettir. Aboneler ayrıca seçili yeni oyunları 10 saate kadar deneyebilir, oyun içi satın alımlarda indirimlerden ve üyelere özel ödüllerden yararlanabilir. EA Play, PC, PlayStation ve Xbox platformlarında kullanılabiliyor.

EA Play, Microsoft'un Game Pass abonelikleriyle de entegre çalışıyor. PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, ek bir ücret ödemeden EA Play üyeliğinin sunduğu oyun kütüphanesine ve avantajlara erişebiliyor.

Editörün Yorumu

Electronic Arts'ın oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için EA Play kampanyasının oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sadece 35 TL'ye EA Sports FC 26'dan F1 24'e, Star Wars Jedi: Survivor'dan EA Sports WRC 24'e kadar çok sayıda oyun oynanabiliyor. Bu arada şu anda FC 26'nın Epic Games mağazasında 2.600 TL'ye satıldığını belirteyim. Yani bu kampanya, maddi açıdan ciddi bir tasarruf elde edilmesini sağlıyor.