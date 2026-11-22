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Apple, iPhone'un 20. yılına özel modellerinde farklı bir tasarım kullanmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 20 Pro serisinde ekranın dört kenarından kavisli cam bir tasarım üzerinde çalışılıyor. Telefon tasarımın yanı sıra yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

iPhone 20 Pro'nun Ekran Tasarımı Nasıl Olacak?

İddiaya göre yeni iPhone modeli kavisli bir ekrana sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde de cam kullanılacak. Ön ve arka cam yüzeyler metal çerçeveyle birleşecek. Apple'ın yaklaşık üç yıldır bu tasarım üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İlk prototiplerde ekranın kenarlarındaki kavis daha belirginken sonraki çalışmalarda bu kavis azaltılmış.

Şirketin, ekranın kenarlarını fazla kavisli tasarlamak yerine daha hafif bir kavis kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor. Çerçevelerin kağıt üzerindeki genişliği yaklaşık 1 mm. Ekranın kenarlarında kullanılan kavisli cam tasarımı, çerçevelerin karşıdan bakıldığında neredeyse görünmez olmasını sağlıyor. İnternette paylaşılan bazı ekran koruyucu örnekleri de tasarımın nasıl görünebileceğine dair fikir veriyor.

Ortaya çıkan bilgliere göre Apple, dört farklı prototipi aynı anda test ediyor. Bunların ikisinde kavisli cam ekran bulunurken diğer ikisi geleneksel düz ekran kullanıyor. Düz ekranlı modeller, Apple'ın kavisli tasarımdan vazgeçmesi durumunda değerlendirebileceği alternatifler arasında yer alıyor.

iPhone 20 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Apple'ın yeni bir ana kamera sensörü geliştirdiği söyleniyor. İddiaya göre iPhone 20 Pro, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Söylentiler arasında sensörün LOFIC teknolojisini kullanacağı yer alıyor. Bu teknoloji, kamera sensörünün aynı fotoğraftaki çok aydınlık ve karanlık alanlarda daha fazla ayrıntı yakalamasına yardımcı oluyor.

Örneğin güneşli bir havada çekilen fotoğrafta gökyüzündeki bulutların ayrıntılarını korurken gölgede kalan nesnelerin de daha net görünmesini sağlayabiliyor. Bu teknoloji özellikle gece çekimlerinde ve ışık farkının yüksek olduğu ortamlarda işe yarayabilir. 200 megapiksel çözünürlükle birlikte kullanılması hâlinde Apple'ın kamera performansında önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.

iPhone 20 Pro'nun İşlemcisi ve Bataryası Nasıl Olacak?

Apple'ın A21 Pro işlemci üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Yeni işlemcinin önceki nesilde kullanılan 2 nm üretim sürecini temel alması bekleniyor. Telefonun bataryasında ise silikon anot teknolojisinin tercih edileceği söyleniyor. Bu teknoloji, aynı fiziksel alanda daha fazla enerji depolanmasını sağlayacak. Apple'ın bu yöntemi kullanması hâlinde telefonun boyutlarını büyütmeden daha yüksek pil kapasitesi sunması mümkün olabilir.

iPhone 20 Pro'nun Ekran Boyutları Ne Kadar Olacak?

Sızıntılara göre iPhone 20 Pro yaklaşık 6,4 inç, iPhone 20 Pro Max'te ise 7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu telefonlarda LTPO Super Retina XDR OLED ekran teknolojisi kullanılacak. Bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Ayrıca çok canlı renklere sahip.

iPhone 20 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 20 Pro serisinin 2027 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni iPhone modellerinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 18 Pro serisi 2026 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 20 Pro Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 20 Pro serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

iPhone 20 Pro'nun dört kenarı kavisli ekranı dikkatimi çekti. Bu tasarım, daha geniş bir ekran hissi sunarken çerçevelerin de daha ince görünmesini sağlayabilir. Telefonun yalnızca tasarımıyla değil, kamera sistemiyle de öne çıkması bekleniyor. 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve LOFIC teknolojisi, özellikle gece çekimlerinde ve zorlu ışık koşullarında fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artırabilir.