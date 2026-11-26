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beIN CONNECT, TCL ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında televizyon izleme keyfini zenginleştiriyor. Kampanya çerçevesinde belirlenen koşulları sağlayarak 55 inç ve üzeri TCL televizyon satın alan kullanıcılar, 12 ay boyunca Digiturk/beIN CONNECT Yıldız Dolu Paket'ten ücretsiz yararlanma fırsatı elde ediyor.

Spor tutkunlarına birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ve organizasyonlar sunan beIN CONNECT Yıldız Dolu Paket; Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Liga Portugal'ın yanı sıra Formula 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve WTA tenis turnuvalarını bir araya getiriyor. Paket ayrıca TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyoların yapımlarından oluşan dizi ve film seçkisi ile canlı TV kanallarını da içeriyor.

Uydu Kurulumu Gerektirmeyen Dijital Yayın Deneyimi

İnternet üzerinden erişilebilen beIN CONNECT Yıldız Dolu Paket, uydu kurulumu veya ek bir cihaz gerektirmeden kullanılabiliyor. TCL yetkili servisleri tarafından gerçekleştirilen televizyon kurulumu sırasında kullanıcılara iletilen kupon kodu, beIN CONNECT üyeliğinin aktive edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar aktivasyon işleminin ardından paket içeriklerine beIN CONNECT uygulaması veya web sitesi üzerinden erişebiliyor.

31 Mayıs 2027'ye Kadar Devam Edecek

1 Kasım 2026 – 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, 50.000 adet kupon koduyla sınırlı olarak sunuluyor. Kampanyadan yeni ve mevcut beIN CONNECT kullanıcıları yararlanabiliyor. Kampanya kapsamındaki televizyonların TCL yetkili servisleri tarafından kurulması gerekiyor.