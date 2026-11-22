Chery, iCar V25 modelini Çin'de satışa çıkardı. 1.5T menzil uzatıcı motor kullanan SUV, 449 beygir güç ve 505 Nm tork üretiyor. Dört farklı donanımla gelen araç, elektrikli sürüş menzilini uzun yol kullanımına uygun hâle getirmeyi hedefliyor.

Chery iCar V25'in Özellikleri Neler?

Özellik Chery iCar V25 Motor 1.5T menzil uzatıcı sistem Maksimum güç 335 kW (449 beygir) Maksimum tork 505 Nm 0-100 km/sa Yaklaşık 5 saniye Batarya 33,67 kWh LFP Elektrikli menzil 210 km (CLTC) Toplam menzil 1.200 km üzeri Şarj süresi Yüzde 30'dan yüzde 80'e 15 dakika Uzunluk 4.636 mm Genişlik 1.920 mm Yükseklik 1.855 mm Aks mesafesi 2.820 mm Yerden yükseklik 197 mm Jant 21 inç Lastik genişliği 265 mm Çekiş Arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş Akıllı sürüş işlemcisi Horizon Robotics Journey 6P Hesaplama gücü 560 TOPS

Chery iCar V25 Kaç Beygir ve Ne Kadar Menzil Sunuyor?

V25'in 1.5T menzil uzatıcı sistemi 335 kW güç üretiyor. Araç, 0'dan 100 km/sa hıza yaklaşık 5 saniyede ulaşıyor. 3,67 kWh kapasiteli LFP batarya, CLTC standardına göre 210 km elektrikli menzil sunuyor. WLTP karşılığı yaklaşık 170 km. Benzinli motorun da devreye girdiği sistemle toplam menzil 1.200 kilometreyi aşıyor. WLTP ölçümündeki karşılığı yaklaşık 972 km. Bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması 15 dakika sürüyor.

Chery iCar V25'in Tasarımı Nasıl?

V25, köşeli gövdesi ve geniş çamurluklarıyla V23'ün tasarım stilini devam ettiriyor. Dikey ön cam direği ve düz yan cam hattı da dış görünümün parçaları arasında. Beyaz, siyah, gümüş, yeşil ve mat gri olmak üzere beş renk seçeneği mevcut.

Chery iCar V25'in Fiyatı Ne Kadar?

Donanım Normal fiyat Kampanyalı fiyat RWD Pro (Arkadan itişli) 129.800 yuan (981 bin 472 TL) 119.800 yuan (905 bin 858 TL) RWD Max (Arkadan itişli) 139.800 yuan (1 milyon 57 bin 87 TL) 129.800 yuan (981 bin 472 TL) AWD Max+ (Dört tekerlekten çekiş) 149.800 yuan (1 milyon 132 bin 701 TL) 139.800 yuan (1 milyon 57 bin 87 TL) AWD Ultra (Dört tekerlekten çekiş) 159.800 yuan (1 milyon 208 bin 315 TL) 149.800 yuan (1 milyon 132 bin 701 TL)

Güncel kurla yaklaşık 905 bin TL'nin üzerinde bir karşılığı olan 119.800 yuanlık kampanyalı temel model, Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber 3 milyon TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Chery iCar V25 Türkiye'de Satılacak mı?

Chery iCar V25'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı açıklanmadı ama aracın doğrudan Çin'den ithal edilmesi durumunda ortaya çıkacak meblağlar, rakip modellerle olan rekabet şansını azaltacaktır. Bu nedenle Chery'nin bu modeli Türkiye'ye getirme ihtimali şimdilik düşük görünüyor ancak farklı bir strateji izlerse durum değişebilir.

Editörün Yorumu

V25'in günlük yolculuklarını elektrikli yapmak isteyen sürücülerin ilgisini çekebilecek model olduğunu düşünüyorum. WLTP standardına göre yaklaşık 170 km elektrikli menzil, birçok kişi için yeterli. Uzun yola çıkıldığında ek menzil elde edilebilmesi, olası zorlukları aşmaya yardımcı olacaktır.

Aracın çıkarılabilir dış parçaları da önemli. Kamp ve açık hava etkinlikleri ile ilgilenenler, bundan çok memnun kalacaktır. Türkiye'de satışa çıkması durumundaysa fiyatın çok büyük öneme sahip olacağı kanaatindeyim. Ne de olsa Çin'deki kampanyalı fiyatlar Türkiye'de geçerli olmayacaktır.