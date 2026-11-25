BİM'de PlayStation 5 Satılacak! Tarih Belli Oldu
BİM marketlerde önümüzdeki hafta PlayStation 5 satılacak. Peki, Sony'nin oyun konsolu ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM marketlerde 2 Aralık 2026 itibarıyla PlayStation 5'in dijital sürümü 49 bin TL fiyat etiketiyle satılacak.
- PlayStation 5 peşin fiyatına 6 taksit ile satın alınabilecek.
- BİM'de 2 Aralık 2026'da TCL 75 inç 4K Google TV 53 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak.
BİM'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir monitör olurken bazı akıllı telefon olabiliyor. Önümüzdeki hafta ise BİM'de PlayStation 5 satılacak. Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında oyun konsolunun yanı sıra TCL 75 inç 4K Google TV de bulunuyor.
BİM'de PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar?
BİM marketlerde 2 Aralık 2026 itibarıyla PlayStation 5'in dijital sürümü satılacak. Oyun konsolu, BİM marketlerde 49 bin TL fiyat etiketiyle satılacak. PS5'in stok miktarı henüz belli değil. PlayStation 5 peşin fiyatına 6 taksit ile satın alınabilecek.
PlayStation 5'in Dijital ve Diskli Sürümlerinin Farkları Neler?
PlayStation 5 konsolunun dijital ve diskli olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürüm de benzer oyun performansı ve grafik kalitesi sunmasına rağmen oyun satın alma ve oynama konusunda bazı farklılıklara sahip. Dijital sürümde fiziksel disk sürücüsü bulunmuyor. Bu nedenle oyunları fiziksel disk üzerinden oynayamaz, yalnızca dijital olarak satın alabilir veya indirebilirsiniz.
Oyunları PlayStation Store üzerinden satın alabilmenin yanı sıra farklı mağazalardan temin ettiğiniz uyumlu dijital oyun kodlarını da kullanabilirsiniz. Satın aldığınız veya hesabınıza tanımladığınız oyunları konsolun depolama alanında saklayabilir, istediğiniz zaman oyun kütüphanenizden indirerek oynayabilirsiniz.
PlayStation 5 Diskli Sürüm, fiziksel disk sürücüsüne sahip modeldir. Dijital oyunların yanı sıra kutulu PS5 ve geriye dönük uyumlu PS4 oyunlarını da oynayabilirsiniz. Diskli sürümün en önemli avantajlarından biri ikinci el oyun piyasasından yararlanabilmenizdir. Oyunları daha uygun fiyatlarla satın alabilir, bitirdikten sonra başka oyunculara satabilir veya takas edebilirsiniz. Ayrıca uyumlu 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ve DVD filmleri de izleyebilirsiniz.
BİM'de TCL Akıllı Televizyonun Fiyatı Ne Kadar?
BİM marketlerde 2 Aralık 2026 itibarıyla TCL 75 inç 4K Google TV satılacak. Akıllı televizyon, BİM marketlerde 53 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak. Akıllı televizyonun stok miktarı henüz belli değil. Google TV'yi peşin fiyatına 4 taksit ile satın alınabilecek.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
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