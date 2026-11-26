Honor, yeni telefonunda üç adet 200 megapiksel kameraya yer vermeyi planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin bu üçlü kamera düzenini yakında piyasaya süreceği bir modelde kullanacak. Hangi seriye ait olduğu henüz belli değil ancak tahminler, bunu Magic 10 Pro Max'te göreceğimiz yönünde.

Yeni Honor Telefonun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Kamera Çözünürlük Sensör boyutu Ana kamera 200 MP Bilinmiyor Telefoto kamera 200 MP Bilinmiyor Ultra geniş açı kamera 200 MP 1/1,5 inç

Digital Chat Station'ın aktardığına göre telefondaki üçüncü 200 megapiksel kamera, ultra geniş açı sensörü olacak. Sensörün 1/1,5 inç boyutunda olması bekleniyor. Tabii, bu bilgiler henüz bir sızıntıdan ibaret. Marka ne kamera özelliklerini ne de telefonun adını doğruladı ancak sızıntının geldiği kaynak, daha önce birçok telefon hakkında doğru bilgiler paylaştığı için söz konusu kamera düzenini yakında görebileceğimiz ihtimalini artırıyor.

Yeni Honor Telefonun Magic 9 Pro Max ile Arasındaki Fark Ne Olacak?

Honor Magic 9 Pro Max, 200 megapiksel ana kamera ve 200 megapiksel telefoto kamerayla geliyor. Ultra geniş açı kamerada ise 1/2,88 inç boyutunda 50 megapiksel sensör kullanılıyor. Sızıntıdaki yeni model, ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğünü 200 megapiksele çıkarırken sensör boyutunu da 1/1,5 inçe yükseltebilir. Daha büyük sensör, düşük ışıkta fotoğraf çekimine katkı sağlayabilir. Yüksek çözünürlük de fotoğrafları kırparken daha fazla ayrıntının korunmasına yardımcı olabilir.

Honor Magic 10 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Sızıntıda sözü geçen telefonun Magic 10 serisine ait olması hâlinde Çin'de Eylül veya Ekim 2027'de tanıtılması bekleniyor. Tabii, bu sadece markanın seriyi tanıtmak için bağlı kaldığı genel takvime dayanıyor. Bir sonraki modellerinde genel takvime bağlı kalmak yerine alternatif bir tarih seçmesi de mümkün.

Editörün Yorumu

Honor'un üç kamerada da yüksek çözünürlüğe odaklanması, teknik açıdan iddialı bir modelin yolda olduğuna işaret ediyor. Tabii, sadece çözünürlükten yola çıkarak çok kaliteli fotoğraflar çekilebileceğini söylememiz mümkün değil. Takdir edersiniz ki fotoğraf kalitesini belirleyen tek faktör çözünürlük değil.

Gerçek kullanımda nasıl sonuçlar vereceğini görmek için lens kalitesi, görüntü işleme ve düşük ışık sonuçlarını da değerlendirmemiz gerekecek. Açıkçası benim beklentim yüksek ve rakipleriyle iyi rekabet edecek bir donanımla geleceğini düşünüyorum ama dediğim gibi, kesin konuşmak için biraz daha süreye ihtiyacımız var.