Adobe Premiere, iPhone ve iPad'e Geldi!

Video düzenleme denildiğinde telefon kullanıcılarının aklına CapCut geliyor olsa da, PC'de liderlik Adobe Premiere Pro'nun elinde. Daha önce mobil cihazlar için Premiere Rush uygulamasını sunan Adobe, CapCut gibi rakiplerin karşısında kayda değer bir başarı elde edememişti. Adobe Premiere nihayet iPhone ve iPad'lere geldi.

iPhone ve iPad için Adobe Premiere Çıktı!

Adobe’ye göre mobil Premiere “profesyonel kalitede video düzenleme” imkânı sunuyor. Uygulamada sınırsız çok katmanlı zaman çizelgesi desteği bulunuyor; video, ses ve metin katmanları aynı anda düzenlenebiliyor.

Kırpma, ses bindirme, altyazı senkronizasyonu gibi standart düzenleme özelliklerinin yanı sıra ücretsiz yaratıcı içerik kütüphanelerine de erişim sağlanıyor. Uygulamada ayrıca arka plan gürültüsünü azaltarak sesleri öne çıkaran bir konuşma geliştirme aracı, otomatik altyazı oluşturma ve stilize altyazılar yer alıyor.

4K HDR dışa aktarma desteği bulunan Premiere, tek dokunuşla TikTok, YouTube ve Instagram’a doğrudan yayın yapma imkânı sunuyor. Kullanıcılar, Adobe’nin üretken yapay zekâ platformu Firefly ile ses efektleri ve diğer yaratıcı içerikleri de uygulama içinden oluşturabiliyor.

Premiere Rush’ın Yerini Alıyor

Mobil cihazlarda başlatılan projeler, herhangi bir dönüştürme işlemi olmadan masaüstündeki Premiere Pro’ya da aktarılabiliyor. Yeni uygulama, Adobe’nin önceki hafif mobil düzenleme yazılımı Premiere Rush’ın yerine geçecek. Rush kullanıcıları, 30 Eylül 2026’da tamamen sonlandırılana kadar yalnızca mevcut yüklü cihazlarda erişim sağlayabilecek.

Fiyatlandırma

Mac ve PC’de aylık 23 dolardan başlayan Premiere Pro’nun aksine, iPhone ve iPad için Premiere uygulaması abonelik gerektirmeden kullanılabiliyor. Ancak üretken yapay zekâ kredileri ve ek Creative Cloud depolama gibi bazı ek özellikler, ek ücret karşılığında sunuluyor.

Premiere, bugünden itibaren App Store üzerinden dünya genelinde indirilebiliyor. Android sürümünün ise geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.