A101'de Ucuz Tabletler, Kulaklıklar ve Akıllı Televizyonlar Satılıyor

A101 marketlerde ucuz Android tabletten akıllı televizyona kadar çeşitli teknolojik ürünler satılacak. Bunlar arasında Lenovo Tab One, Lenovo Tab, Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab M10, Dijitsu 85 inç 4K QLED Google TV, Altus 65 inç 4K Google TV, LG 55 inç 4K akıllı televizyon, Altus 55 inç 4K Google TV, Simfer 43 inç LED akıllı televizyon, Toshiba 43 inç 4K LED akıllı televizyon bulunuyor.

A101'de Satılan Tabletlerin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de Lenovo Tab One'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 499 TL'ye satılıyor. 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip tablette MediaTek'in Helio G85 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 36 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 52 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 36 FPS'te çalıştırıyor.

Lenovo Tab'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü Helio G85 işlemcisinden alan tablet, 10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda ayrıca 5.100 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Lenovo Tab M10'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Helio G99 işlemcisinden alan Lenovo Tab Plus'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 14 bin 799 TL'ye satılıyor. Helio G99, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 38 FPS'te çalıştırıyor.

A101'de Satılan Akıllı Televizyonların Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde bu hafta 43 bin 499 TL fiyata sahip Dijitsu 85 inç 4K QLED Google televizyon, 27 bin 499 TL fiyatlı Altus 65 inç 4K Google televizyon, 31 bin 999 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K akıllı televizyon, 21 bin 499 TL fiyatlı Altus 4K Google televizyon, 9 bin 499 TL fiyata sahip Simfer 43 inç FHD LED akıllı televizyon ve 13 bin 999 TL fiyatlı Toshiba 43 inç 4K LED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan Kulaklıkların Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 3 bin 599 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Buds 3 FE, 1.499 TL fiyatlı Philips kablosuz kulaklık 499 TL fiyata sahip Piranha kulaklık ve 699 TL fiyatlı Piranha kulaklık satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

