Orta Segmentte Sular Isınıyor! Galaxy M47 Performans Testinde

Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy M47 için önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce GSMA veri tabanında ortaya çıkan orta segment model, şimdi de Geekbench performans testinde görüntülendi. Böylece telefonun ne kadar iyi bir performans sunacağı ve bazı donanım özellikleri netleşti. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy M47 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Elektronik ürünlere yönelik performans testleriyle bilinen Geekbench’te ortaya çıkan Galaxy M47, tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinden sırasıyla 1.000 ve 3.036 puan aldı. Tek çekirdek testi işlemcinin yalnızca bir çekirdekle yaptığı işlemlerde ne kadar hızlı olduğunu ölçüyor. Yani uygulama açılışları, sistem akıcılığı ve ana ekranda gezinme gibi basit işler.

Çok çekirdek testi ise işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı durumlardaki performansı gözler önüne seriyor. Oyun oynama, video düzenleme ve aynı anda birden fazla uygulama çalıştırma gibi yüksek işlem gücü gerektiren işlemlerde bu puan belirleyici oluyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse amiral gemisi modellerden Samsung Galaxy S26 Ultra, Geekbench’in tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinden sırasıyla 3.619 ve 11.010 puan aldı. Daha uygun fiyatlı modellerden Samsung Galaxy A56 ise aynı testlerde 1.320 ve 3.755 puan elde etmişti. Bu karşılaştırma ile Galaxy M47’nin nasıl bir performans sunacağına dair ön fikir edinebilirsiniz.

Samsung Galaxy M47 Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy M47 İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench raporunda yer alan bilgilere göre Galaxy M47, 2,40 GHz hızında çalışan dört performans çekirdeği ve 1,80 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeğiyle gelecek. Bunlara Adreno 710 grafik birimi eşlik edecek. Ortaya çıkan bu detaylar telefonda Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 3 işlemcinin kullanılacağını gösteriyor. Çünkü çekirdek yapısı ve grafik birimi söz konusu yonga setinin özellikleriyle birebir örtüşüyor.

Samsung Galaxy A36, Motorola Moto G75 ve Redmi Note 15 gibi popüler modellerde de kullanılan Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, orta segment telefonlara hitap ediyor. Günlük kullanımın yanı sıra mobil oyun tarafında da yeterli bir performans sunan yonga seti, en iyi grafikli mobil oyunlardan Genshin Impact’i düşük grafik ayarlarında yaklaşık 30-40 FPS değerlerinde çalıştırabiliyor. PUBG Mobile'de ise yüksek grafik ayarlarında 55-60 FPS seviyelerine ulaşabiliyor.

Samsung Galaxy M47 Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

Geekbench performans testindeki bilgilere göre Galaxy M47, 8 GB RAM ile gelecek. Bu kapasite orta segment bir akıllı telefon için oldukça yeterli görünüyor. Böylece cihazın sosyal medya uygulamalarında, günlük kullanımda ve mobil oyunlarda akıcı bir performans sunması bekleniyor. Yani kullanıcıları üzmeyecektir.

Samsung Galaxy M47 Hangi Android Sürümü Üzerinde Çalışacak?

Samsung Galaxy M47’nin kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı görülüyor. Böylece cihazın Samsung’un en güncel yazılım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Android 16’nın hangi One UI sürümüyle geleceği henüz bilinmese de yüksek ihtimalle One UI 8 ile kullanıcılara sunulacaktır.

Samsung Galaxy M47 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy M47 modelinin resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Ancak cihaz daha önce GSMA ve IMEI veri tabanlarında ortaya çıkmıştı. Bu tür gelişmeler genellikle telefonun piyasaya sürülmesinden birkaç ay önce yaşanıyor. Bu nedenle sektör kaynakları Galaxy M47’nin 2026’nın ikinci yarısında tanıtılabileceğini düşünüyor. Büyük ihtimalle cihazın yaz sonuna doğru resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Geekbench performans testi sonuçları ve ortaya çıkan teknik özellikleri, Samsung Galaxy M47’nin en iyi orta segment telefonlar arasına gireceğini gösteriyor. Özellikle Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM, günlük kullanımda çoğu kullanıcıyı rahatlıkla memnun edecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte cihazı öne çıkaracak en önemli unsur büyük ihtimalle fiyatı olacak. Samsung’un orta segmentte Çinli üreticilerle oldukça sert bir rekabet içerisinde olduğu biliniyor. Eğer Güney Koreli şirket Galaxy M47’yi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunarsa telefonun en çok satan modeller arasına girmesi sürpriz olmayacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz.