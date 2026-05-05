Steam'e 10 Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi! Hemen Oynayın

Steam gerek içerik gerek oyuncu kitlesi bakımından dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alıyor. Bu nedenle PC oyuncularına hitap eden geliştiricilerin de genellikle ilk tercihi oluyor. Çok fazla tercih edilmesi sayesinde kütüphanesi her geçen gün daha da büyüyen bu platforma eklenen oyunlar arasında oynaması ücretsiz yapımlar da mevcut.

Söz konusu yapımlar genellikle basit grafiklere ve oynanışa sahip olsa da bunların arasından sık sık etkileyici oyunlar da çıkıyor. Örneğin yakın zamanda dijital oyun mağazasına 10 adet ücretsiz oyun eklendi. Eğer hâlihazırda bir Steam hesabınız bulunuyorsa söz konusu oyunları şu andan itibaren oynayabilirsiniz.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Geldi?

Mannequin Syndrome

Aero Tales Online: The World - Anime MMORPG

Candellum

Ebon Crucible

Quarantine Market Simulator

Tropicalypse

AFK Journey

Counter Attack On Zombies

Community Button

Service Area Simulator

Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunlar, tür bakımından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Korku oyunları, MMORPG, zombi ve daha pek çok türü sevenler için oynaması ücretsiz oyunlar bulunuyor. Listede yer alan her oyun, hitap ettiği oyuncu kitlesi tarafından sevilerek oynanabilecek yapım. Örneğin Counter Attack On Zombies, hayatta kalma oyunlarını sevenlerin ilgi göstereceği bir oyun olarak öne çıkıyor.

Mannequin Syndrome Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Wolf Realm Studios

Wolf Realm Studios Yayıncı: Lak1z

Lak1z Tür: Korku, macera, aksiyon

Mannequin Syndrome, hiçbir yere güvenemediğiniz, sizi sürekli tedirgin durumda bırakan bir korku oyunu. Oyunda bir köşede hareketsiz şekilde duran hedefler öylece kalabilir veya birden canlanıp üzerinize doğru gelebilir. İşte bu belirsiz durumu sürekli panik hâlinde olmanıza yol açıyor.

Aero Tales Online: The World - Anime MMORPG Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Anisage Games

Anisage Games Yayıncı: Anisage Games

Anisage Games Tür: Devasa çok oyunculu rol yapma oyunu

Aero Tales Online: The World - Anime MMORPG, klasik devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarının hemen hemen tüm özelliklerini içeriyor ama çoğu rakibinden farklı olarak size nasıl oynamak istiyorsanız ona göre bir oynanış sunuyor. Oyunda günlük etkinlik sistemi mevcut. Bu da her gün oyuna girip oynamanızı sağlıyor.

Candellum Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Out of Studio

Out of Studio Yayıncı: ISART Digital

ISART Digital Tür: Hack and slash

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Candellum, bir mumu yönettiğimiz oyun. İki farklı oynanış söz konusu. Oyunda yanarken daha güçlü oluyoruz, düşmanları kolay şekilde alt edebiliyoruz ama bu aynı zamanda ömrümüzün de kısalmasına neden oluyor. Sönük durumdayken de hayatt akalma süremiz artıyor. Tabii, bu sefer de gücümüz azalıyor. O yüzden bu iki şekil arasında doğru zamanlarda geçiş yapmak gerekiyor.

Ebon Crucible Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Andrew Metcalf

Andrew Metcalf Yayıncı: Ebon Crucible

Ebon Crucible Tür: Aksiyon, battle royale

Ebon Crucible, size çeşitli yetenekler sunuyor ama bunları rastgele şekilde kullanmak yerine doğru zamanda kullanmaya çalışmak gerekiyor. Yanlış anda kullanılan bir yetenek, size maçı direkt kaybettirebiliyor. O yüzden oyunda mümkün olduğunca sabırlı olunmalı ve kapsamlı planlar yapılmalı.

Quarantine Market Simulator Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Arafkan Games

Arafkan Games Yayıncı: PlayWay S.A.

PlayWay S.A. Tür: Simülasyon

Quarantine Market Simulator, klasik market simülasyonu ile hayatta kalma türünü birleştiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Birinci şahıs bakış açısı ile oynadığımız bu oyunda rafları dolduruyor, ürünleri diziyor, stokları takip ediyorve müşterilerle ilgileniyoruz. Diğer yandan da bu marketi tehditlere karşı korumaya çalışıyoruz.

Tropicalypse Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Andrei

Andrei Yayıncı: Redshift

Redshift Tür: Aksiyon ve macera

Tropicalypse, birinci şahıs ve üçüncü şahıs bakış açıları arasında geçiş yapabildiğiniz oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda verilen kararlara göre görevler de değişiyor. Her bir karar, yeni olaylara yol açıyor. Hikâyenin gidişatı da buna göre şekilleniyor. Şu anda geliştirilmeye devam ettiği için oyunun ileride nasıl bir noktaya geleceğine anbean şahit olabilirsiniz.

AFK Journey Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Farlight Games

Farlight Games Yayıncı: Farlight Games

Farlight Games Tür: Açık dünya, rol yapma

AFK Journey'de savaşlar otomatik olarak gerçekleşiyor fakat burada önemli olan savaştan önce nasıl bir hazırlık yaptığınızla ilgili. Hangi karakterleri seçtiğiniz, onları nasıl konumlandırdığınız ve dahası, savaş sonucunu belirliyor. Eğer doğru bir strateji uygularsanız zaferler de sizin oluyor.

Counter Attack On Zombies Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: TNR Technology

TNR Technology Yayıncı: TNR Technology

TNR Technology Tür: Aksiyon, macera, hayatta kalma

Counter Attack On Zombies, toplu olarak gelen zombileri geri püskürtmeye çalıştığınız bir oyun. Klasik bir oynanışa sahip. Oyunda hayatta kalma süresini mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Grafikler epey nostaljik hissettiriyor ancak boş zamanları değerlendirmek için ideal bir oyun olduğu söylenebilir.

Community Button Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: RecursionSplash

RecursionSplash Yayıncı: RecursionSplash

RecursionSplash Tür: Çok oyunculu

Community Button aslında son derece basit bir oynanışa sahip. Ekranda bir buton var ve ona tıklıyorsunuz. Bu tıklamalar küresel sayaca artı olarak ekleniyor. Sayı arttıkça görseller değişiyor, yeni efektler geliyor ve ilerlemenin karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Bir dönem çok popüler olan Banana oyununa benzetebilirsiniz. Bu yapım da söz konusu oyunun daha geniş kapsamlı hâli olarak nitelendirilebilir.

Service Area Simulator Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: ikika Games

ikika Games Yayıncı: PlayWay S.A.

PlayWay S.A. Tür: Simülasyon

Service Area Simulator, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere simülasyon oyunları arasında konumlanıyor. Bu oyunda bir işletme yönetiyorsunuz ama sorumluluk alanlarınız tek bir dükkândan ibaret değil. Market, benzinlik, restoran ve motel yönetiyorsunuz. İlk başladığınızda sizi sınırlı kaynaklar ve boş raflar karşılıyor. Daha sonra iyi bir bütçe yönetimi ve yüksek çalışma temposu ile işinizi büyütüyor ve hedeflerinize ulaşmaya başlıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunların arasında epey etkileyeceği yapımların olduğunu düşünüyorum. Özellikle Counter Attack On Zombies, Mannequin Syndrome ve Tropicalypse isimli oyunlar dikkatimi doğrudan üzerine çekmeyi başardı. Her biri aslında hedef kitlesi tarafından sevilerek oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Yani simülasyon sevmeyen birisi Service Area Simulator yerine AFK Journey gibi yapımları tercih edebilir.