Forza Horizon 6’ya Eleştirmenlerden Tam Not! Zirveye Yerleşti

Kısa süre önce ön indirmeye açılan Forza Horizon 6 için Metacritic puanı belli oldu. Popüler dizi, film ve oyun değerlendirme platformunda verilen yüksek skor oyuncular arasında büyük heyecan yaratırken platformun 2026’nın en iyi oyunları sıralamasında da önemli bir değişikliğe neden oldu. Peki Forza Horizon 6 Metacritic’ten kaç puan aldı?

Forza Horizon 6'nın Metacritic Puanı Kaç?

Paylaşılan verilere göre Forza Horizon 6, 100 üzerinden 92 puan almayı başardı. Tüm eleştirmenlerin ortalaması olan bu skorla birlikte oyun Metacritic üzerinde 2026’nın en yüksek puanlı yapımı olmayı da başardı. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan oyun, bu gelişmeyle birlikte oyun dünyasının tüm dikkatini üzerine çekti.

Forza Horizon 6 için eleştirmenlerin puanları şu şekilde:

Gamers Heroes: 100/100

Generación Xbox: 100/100

Insider Gaming: 100/100

MondoXbox: 100/100

Radio Times: 100/100

GAMINGbible: 100/100

IGN Spain: 100/100

Eurogamer: 100/100

Eurogamer Portugal: 100/100

IGN: 100/100

KonsoliFIN: 100/100

Creative Bloq: 100/100

Daily Star: 100/100

TrueAchievements: 100/100

IGN Benelux: 96/100

DualShockers: 95/100

Gamer Social Club: 95/100

Indigo GEEK: 95/100

Uagna.it: 95/100

SECTOR.sk: 95/100

Jeuxvideo.com: 95/100

But Why Tho?: 95/100

LevelUp: 95/100

Game Informer: 93/100

Hobby Consolas: 93/100

SpazioGames: 93/100

Video Chums: 91/100

CGMagazine: 90/100

DayOne: 90/100

Gameliner: 90/100

GamePro Germany: 90/100

Gaming Boulevard: 90/100

MonsterVine: 90/100

Pure Xbox: 90/100

IGN Brasil: 90/100

Metro GameCentral: 90/100

Shacknews: 90/100

Game Rant: 90/100

GameSpew: 90/100

Games.cz: 90/100

Gamersky: 90/100

GamingBolt: 90/100

GamingTrend: 90/100

Atomix: 90/100

GIGA: 90/100

Xbox Achievements: 90/100

ComicBook: 90/100

Gamer.no: 90/100

TechRadar Gaming: 90/100

Checkpoint Gaming: 90/100

IGN Italia: 90/100

Windows Central: 90/100

Press Start Australia: 90/100

Everyeye.it: 87/100

Game8: 86/100

JeuxActu: 85/100

Worth Playing: 85/100

Digital Spy: 80/100

GamesRadar+: 80/100

Screen Rant: 80/100

Gamekult: 80/100

IGN Japan: 80/100

ID: 78/100

Gamereactor UK: 70/100

IGN Deutschland: 70/100

Eleştirmenler Forza Horizon 6'yı Neden Beğendi?

Eleştirmenlerin büyük çoğunluğu Forza Horizon 6'nın serinin şimdiye kadarki en başarılı açık dünya yarış deneyimini sunduğunu düşünüyor. Özellikle Japonya temalı devasa harita, detay seviyesi yüksek şehirler ve dağ yolları oyunun en çok övgü alan noktaları.

Bunun yanında sürüş fiziklerinin Forza Horizon 5’e kıyasla daha iyi olması, daha keyifli sokak yarışları, daha gerçekçi araç sesleri ve daha fazla içerik çeşitliliği de eleştirmenlerin puanını olumlu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Öte yandan oyunun grafik kalitesi de büyük beğeni toplamış durumda.

Metacritic'e Göre 2026'nın En İyi Oyunları Hangileri?

Forza Horizon 6: 92/100 Pokemon Pokopia: 89/100 Resident Evil Requiem: 89/100 Mewgenics: 88/100 SAROS: 87/100 Resident Evil 7: biohazard - Gold Edition: 87/100 Hermit and Pig: 87/100 Cult of the Lamb: Woolhaven: 86/100 Perfect Tides: Station to Station: 86/100 OPUS: Prism Peak: 86/100 Nioh 3: 86/100 Mixtape: 86/100 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: 86/100 Wax Heads: 86/100 Cairn: 86/100 Timberborn: 85/100 Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park: 85/100 Titanium Court: 85/100 Esoteric Ebb: 85/100 PRAGMATA: 85/100

Forza Horizon 6, 100 üzerinden 92 puan alarak listenin zirvesine yerleşti. Mart ayında piyasaya sürülen Pokemon Pokopia ise 89 puanla ikinci sırada bulunurken, aynı puana sahip Resident Evil Requiem üçüncü sırada yer alıyor. Mewgenics 88 puanla dördüncü olurken, SAROS 87 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda.

Resident Evil 7: biohazard - Gold Edition 87 puanla altıncı sıradayken, aynı puana sahip Hermit and Pig onu takip ediyor. Öte yandan Cult of the Lamb: Woolhaven, Perfect Tides: Station to Station, OPUS: Prism Peak, Nioh 3, Mixtape, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Wax Heads ve Cairn 86 puanla sıralamanın devamında yer alıyor.

Ayrıca Timberborn, Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, Titanium Court, Esoteric Ebb ve PRAGMATA da Metacritic’e göre 2026’nın en iyi oyunları arasında gösteriliyor.

Editörün Yorumu

Bence Forza Horizon 6’nın bu kadar yüksek puan almasının en önemli nedeni Playground Games’in seriyi tamamen değiştirmeye çalışmak yerine güçlü olduğu notkaları daha da geliştirmesi olmuş. Özellikle Japonya atmosferi uzun yıllardır oyuncuların en büyük beklentilerinden biriydi. Stüdyo ise bu beklentiyi karşılamış gibi görünüyor.