Forza Horizon 6’ya Eleştirmenlerden Tam Not! Zirveye Yerleşti
Forza Horizon 6, Metacritic’te 92 puan alarak 2026’nın en yüksek puanlı oyunu oldu. Japonya temalı harita büyük beğeni topladı. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Forza Horizon 6, Metacritic’te 92 puan alarak 2026’nın en yüksek puanlı oyunu oldu.
- Eleştirmenler özellikle Japonya temalı açık dünya haritasını, geliştirilmiş sürüş fiziklerini ve grafik kalitesini övdü.
- Oyun, Resident Evil Requiem ve Pokemon Pokopia gibi yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti.
Kısa süre önce ön indirmeye açılan Forza Horizon 6 için Metacritic puanı belli oldu. Popüler dizi, film ve oyun değerlendirme platformunda verilen yüksek skor oyuncular arasında büyük heyecan yaratırken platformun 2026’nın en iyi oyunları sıralamasında da önemli bir değişikliğe neden oldu. Peki Forza Horizon 6 Metacritic’ten kaç puan aldı?
Forza Horizon 6'nın Metacritic Puanı Kaç?
Paylaşılan verilere göre Forza Horizon 6, 100 üzerinden 92 puan almayı başardı. Tüm eleştirmenlerin ortalaması olan bu skorla birlikte oyun Metacritic üzerinde 2026’nın en yüksek puanlı yapımı olmayı da başardı. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan oyun, bu gelişmeyle birlikte oyun dünyasının tüm dikkatini üzerine çekti.
Forza Horizon 6 için eleştirmenlerin puanları şu şekilde:
- Gamers Heroes: 100/100
- Generación Xbox: 100/100
- Insider Gaming: 100/100
- MondoXbox: 100/100
- Radio Times: 100/100
- GAMINGbible: 100/100
- IGN Spain: 100/100
- Eurogamer: 100/100
- Eurogamer Portugal: 100/100
- IGN: 100/100
- KonsoliFIN: 100/100
- Creative Bloq: 100/100
- Daily Star: 100/100
- TrueAchievements: 100/100
- IGN Benelux: 96/100
- DualShockers: 95/100
- Gamer Social Club: 95/100
- Indigo GEEK: 95/100
- Uagna.it: 95/100
- SECTOR.sk: 95/100
- Jeuxvideo.com: 95/100
- But Why Tho?: 95/100
- LevelUp: 95/100
- Game Informer: 93/100
- Hobby Consolas: 93/100
- SpazioGames: 93/100
- Video Chums: 91/100
- CGMagazine: 90/100
- DayOne: 90/100
- Gameliner: 90/100
- GamePro Germany: 90/100
- Gaming Boulevard: 90/100
- MonsterVine: 90/100
- Pure Xbox: 90/100
- IGN Brasil: 90/100
- Metro GameCentral: 90/100
- Shacknews: 90/100
- Game Rant: 90/100
- GameSpew: 90/100
- Games.cz: 90/100
- Gamersky: 90/100
- GamingBolt: 90/100
- GamingTrend: 90/100
- Atomix: 90/100
- GIGA: 90/100
- Xbox Achievements: 90/100
- ComicBook: 90/100
- Gamer.no: 90/100
- TechRadar Gaming: 90/100
- Checkpoint Gaming: 90/100
- IGN Italia: 90/100
- Windows Central: 90/100
- Press Start Australia: 90/100
- Everyeye.it: 87/100
- Game8: 86/100
- JeuxActu: 85/100
- Worth Playing: 85/100
- Digital Spy: 80/100
- GamesRadar+: 80/100
- Screen Rant: 80/100
- Gamekult: 80/100
- IGN Japan: 80/100
- ID: 78/100
- Gamereactor UK: 70/100
- IGN Deutschland: 70/100
Eleştirmenler Forza Horizon 6'yı Neden Beğendi?
Eleştirmenlerin büyük çoğunluğu Forza Horizon 6'nın serinin şimdiye kadarki en başarılı açık dünya yarış deneyimini sunduğunu düşünüyor. Özellikle Japonya temalı devasa harita, detay seviyesi yüksek şehirler ve dağ yolları oyunun en çok övgü alan noktaları.
Bunun yanında sürüş fiziklerinin Forza Horizon 5’e kıyasla daha iyi olması, daha keyifli sokak yarışları, daha gerçekçi araç sesleri ve daha fazla içerik çeşitliliği de eleştirmenlerin puanını olumlu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Öte yandan oyunun grafik kalitesi de büyük beğeni toplamış durumda.
Metacritic'e Göre 2026'nın En İyi Oyunları Hangileri?
- Forza Horizon 6: 92/100
- Pokemon Pokopia: 89/100
- Resident Evil Requiem: 89/100
- Mewgenics: 88/100
- SAROS: 87/100
- Resident Evil 7: biohazard - Gold Edition: 87/100
- Hermit and Pig: 87/100
- Cult of the Lamb: Woolhaven: 86/100
- Perfect Tides: Station to Station: 86/100
- OPUS: Prism Peak: 86/100
- Nioh 3: 86/100
- Mixtape: 86/100
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: 86/100
- Wax Heads: 86/100
- Cairn: 86/100
- Timberborn: 85/100
- Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park: 85/100
- Titanium Court: 85/100
- Esoteric Ebb: 85/100
- PRAGMATA: 85/100
Forza Horizon 6, 100 üzerinden 92 puan alarak listenin zirvesine yerleşti. Mart ayında piyasaya sürülen Pokemon Pokopia ise 89 puanla ikinci sırada bulunurken, aynı puana sahip Resident Evil Requiem üçüncü sırada yer alıyor. Mewgenics 88 puanla dördüncü olurken, SAROS 87 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda.
Resident Evil 7: biohazard - Gold Edition 87 puanla altıncı sıradayken, aynı puana sahip Hermit and Pig onu takip ediyor. Öte yandan Cult of the Lamb: Woolhaven, Perfect Tides: Station to Station, OPUS: Prism Peak, Nioh 3, Mixtape, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Wax Heads ve Cairn 86 puanla sıralamanın devamında yer alıyor.
Ayrıca Timberborn, Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, Titanium Court, Esoteric Ebb ve PRAGMATA da Metacritic’e göre 2026’nın en iyi oyunları arasında gösteriliyor.
Editörün Yorumu
Bence Forza Horizon 6’nın bu kadar yüksek puan almasının en önemli nedeni Playground Games’in seriyi tamamen değiştirmeye çalışmak yerine güçlü olduğu notkaları daha da geliştirmesi olmuş. Özellikle Japonya atmosferi uzun yıllardır oyuncuların en büyük beklentilerinden biriydi. Stüdyo ise bu beklentiyi karşılamış gibi görünüyor.