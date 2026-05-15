Samsung'un Çok Ucuz Telefonu Yolda! 8 GB RAM ve Dahası

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy Wide 9'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon Google Play Console'da görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonun Galaxy M17'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı öne sürüldü. Eğer bu iddia doğruysa telefon, Galaxy M17 ile benzer özelliklere sahip olacak.

Galaxy Wide 9 Neden Google Play Console'da Görüldü?

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy Wide 9, SM-M176S model numarası ile birlikte Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesine eklendi. Bu, cihazın artık prototip aşamasını geçtiğini gösteriyor. Genellikle telefonlar bu listeye girdikten kısa süre sonra tanıtılır.

Samsung Galaxy Wide 9'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Parlaklığı: 1100 nit

1100 nit Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP

5 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy Wide 9'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Super AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Samsung Galaxy Wide 9'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Wide 9'da 5 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1330 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 29 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 82 FPS'te çalıştırıyor. Temple Run, Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan yapımlarda daha yüksek FPS'lere ulaşılıyor.

Exynos 1330 işlemcisi, Samsung Galaxy A17, Galaxy A16 ve Galaxy M14'te de tercih edilmişti. İşlemcinin 2.4 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak gibi aktivitelerde, 2.0 GHz hızındaki altı çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu arada 5 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy Wide 9'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırılabiliyor.

Samsung Galaxy Wide 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy Wide 9'un mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli Galaxy Wide 8, geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Wide 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy Wide 9'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor ancak Galaxy Wide modelleri satılmıyor. Dolayısıyla Wide 9'un Türkiye'e satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Samsung Galaxy Wide 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Wide 9'un 130 dolar civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 916 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedeneden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Wide 9'un ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bu arada Super AMOLED'in önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunnu nedeni ise bu keranın çok canlı renklere sahip olması.