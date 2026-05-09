Dil Bariyerine Son Veren Akıllı Gözlük Tanıtıldı! 47 Saat Pil Ömrü Var

Hisense, yeni akıllı gözlüğü Smart Audio Glasses G11'i tanıttı. Cihazın sade ve hafif bir yapısı bulunuyor. Uzun süreli kullanımda rahat ettirmeye odaklanan tasarıma sahip model, ideal pil ömrü ile birlikte geliyor. Öte yandan yapay zeka destekli özellikler sayesinde günlük yaşamı da kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Hisense Smart Audio Glasses G11'in Özellikleri Neler?

Kalınlık: 5,3 mm

Yapay Zeka Destekli Çeviri: Mecbur

Pil Ömrü: Sürekli müzik dinleme için 12 saat, toplam kullanım süresi 47,2 saat

Dayanıklılık: IP54 sertifikası (belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı)

Hisense Smart Audio Glasses G11'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Hisense Smart Audio Glasses G11, 12 saate kadar kesintisiz olarak müzik dinlemeye imkân tanıyor. Toplamda ise bu süre 47,2 saati buluyor. Uzun bir yolculukta hiç ara vermeden şarkı dinlemeyi tercih edenler açısından ideal bir süre olduğu söylenebilir. Eğer kullanıcı sürekli şarkı dinlemekten sıkılan biriyse pil ömrü karışık kullanımda 47,2 saate kadar ulaşabiliyor.

Hisense Smart Audio Glasses G11 Çeviri Yapabiliyor mu?

Kulaklık, yapay zeka destekli çeviri özelliği ile birlikte geliyor. Gözlükte 6 adet mikrofon mevcut. Bu, karşıdaki kişinin sesinin net bir şekilde yakalanmasını ve duyulan dilin kısa süre içinde analiz edilip kişi tarafından belirlenen dile çevrilmesine olanak sağlıyor. Karşı tarafın söylediği söz ise anlık olarak kullanıcıya kendi dilinde iletiliyor.

Hisense Smart Audio Glasses G11 Ne Kadar Hafif?

Cihaz 26,5 gram ağırlığa sahip. Yazın dışarıda kullanılan güneş gözlükleri genellikle 30-40 gam ağırlığında. Bu da akıllı gözlüğün yazın takılan güneş gözlüklerinden bile hafif olduğunu gösteriyor. Özellikle daha önce numaralı gözlük kullanan ve buna alışan kişiler tarafından uzun bir süre boyunca kullanılabilir.

Hisense Smart Audio Glasses G11'in Fiyatı Ne Kadar?

Hisense Smart Audio Glasses G11 için 175 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 935 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergilerle birlikte 18 bin TL'ye ulaşabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, cihazın fiyatının değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Hisense Smart Audio Glasses G11 Türkiye'de Satılacak mı?

Hisense markasına ait akıllı gözlükler şu anda Türkiye'de satılmıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni tanıtılan akıllı gözlüğün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Elbette ki konu ile ilgili açıklama olmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Hisense Smart Audio Glasses G11'in en büyük artısının hafif bir yapısının bulunması olduğunu söyleyebilirim. Rakip olarak konumlandırabileceğimiz pek çok model, bu akıllığa gözlüğün yanında daha ağır kalıyor. Öte yandan kalınlığı da sıradan bir gözlük gibi hissettirmesini sağlıyor. Diğer yandan yapay zeka destekli çeviri özelliğinin olması da akıllı gözlük pazarında ciddi bir avantaj sağlayacaktır.