Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

Xiaomi yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K100 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K100 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya: 10.000 mAh üzeri

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Redmi K100 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 10.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Serinin bir önceki modeli Redmi K90 Pro Max'te ise 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi K100 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 7 inç büyüklüğünde olacak. Redmi K100 Pro Max ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı yer alabilir.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Redmi K90 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Fikri vermesi açsıından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Redmi K100 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonun ön kamerası da 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Redmi K90 Pro Max ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15 serisi, Redmi 15, Redmi A5 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 Pro Max satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K100 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100 Pro Max'in yaklaşık 5000 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 66 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro Max'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak. Cihazın çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.